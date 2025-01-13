نادي الفجيرة يحرز لقب تحدي أبطال الإمارات للمصارعة

أحرز نادي الفجيرة لقب بطولة "تحدي أبطال الإمارات" للمصارعة لفئتي الناشئين والشباب، برصيد 10 ميداليات، (3 ذهبيات، و4 فضيات، و3 برونزيات).

وذهب المركز الثاني إلى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد أربع ميداليات، بواقع ذهبيتين وبرونزيتين، وجاء نادي الأنصار ثالثاً برصيد 3 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية.

وتعد البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للمصارعة، أولى منافسات الموسم الجديد بهدف تعزيز انتشار اللعبة بين الأجيال الشابة، واكتشاف المواهب الواعدة، ضمن إستراتيجية شاملة تركز على الاهتمام بالفئات العمرية الناشئة، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في صقل مهارات اللاعبين وتعزيز قدراتهم البدنية والفنية.

