فريق "تورك" للدراجات يستعد لبطولات السلم و"ناس" بعد وصافة سباق خورفكان

يستعد فريق تورك للدراجات الهوائية للمنافسة على ألقاب بطولة السلم، ودورة "ند الشبا" الرمضانية، بمجموعة من الدراجين المميزين من بينهم درّاج الفريق محمد السعيدي الحائز على وصافة "الهواة الماستر" ضمن سباق خورفكان الذي اختتم أخيراً بمشاركة 86 متسابقاً لمسافة 130 كيلومتراً.

وقال مدير فريق تورك للدراجات زعل بن زعل في بيان اليوم الإثنين بعد نجاح السعيدي في الحصول على مركز الوصافة: "إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبي الفريق الـ12، ودعم الجهات الراعية وفي مقدمتها شركتي دبي للاستثمار و حدائق دبي للاستثمار والبراري للعقارات وأيرويكس سايكلنج وأوكلي، ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق".

وأضاف: "نجح الفريق منذ تأسيسه في تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية".

يذكر أن فريق تورك فريق هواة مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع.