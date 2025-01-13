علاء زهير: أعتذر لجمهور ولاعبي الوحدة عن الطرد في «الديربي»

أبدى مدافع نادي الوحدة، علاء الدين زهير، عدم رضاه عن نتيجة التعادل من دون أهداف، التي انتهت عليها مباراة فريقه أمام الجزيرة من دون أهداف، أول من أمس، على استاد محمد بن زايد في الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن «العنابي» كان يسعى إلى تحقيق الفوز، بينما تقدم بالاعتذار إلى جمهور ولاعبي الوحدة بسبب حصوله على بطاقة حمراء في «الديربي».

وقال علاء الدين زهير لـ«الإمارات اليوم» إن المباراة كانت صعبة، خصوصاً أنها «ديربي»، مشدداً على أن «العنابي» لعب بهدف تحقيق الفوز، مبيناً: «أتقدم في البداية بالاعتذار إلى الجمهور واللاعبين، بسبب حصولي على البطاقة الحمراء، حيث إنني تسببت في وضع الفريق في موقف صعب، ولكن اللاعبين قاتلوا وقدموا مستوى جيداً جداً من دون أن تتأثر النتيجة».

وأضاف: «لعبنا من أجل الحصول على النقاط الثلاث بهدف الاقتراب بشكل أكبر من الأندية التي تنافس على مراكز الصدارة، والصعود إلى المراكز الثلاثة الأولى، ولكن لم يحالفنا التوفيق، رغم أن الفريق قدم مباراة جيدة، وكانت لديه أكثر من فرصة لتحقيق الفوز».

وشدّد زهير على أن الوحدة سيقاتل في المباريات المقبلة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، وقال: «نعلم أننا ابتعدنا خطوة جديدة عن المنافسة بسبب هذا التعادل، خصوصاً أننا خسرنا العديد من النقاط منذ بداية الموسم، ولكن رغم ذلك البطولة طويلة، ومرحلة الذهاب لم تنتهِ، ولدينا فرصة التعويض بشرط أن نكون أكثر تركيزاً في المباريات المقبلة».

واعترف علاء زهير بأن الدوري يُعد الفرصة الأخيرة لتتويج الفريق بلقب محلي في الموسم الجاري، وقال: «خذلنا الجمهور بخروجنا من بطولتَي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وليس أمامنا سوى القتال والتركيز على جميع المباريات في الدوري».

أمّا بالنسبة إلى ماذا ينقص الوحدة لتحسين النتائج، قال: «الفريق يضم عناصر جيدة جداً في جميع الخطوط، والجهاز الفني يعمل على تقديم كل ما لديه، ومن جانبنا يجب أن نركز بشكل أكبر كما ذكرت، وأن نتجنب الأخطاء التي حدثت في أكثر من مباراة، وأسهمت في خسارتنا لنقاط مؤثرة في مشوار المنافسة على اللقب».

واختتم علاء الدين زهير تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جمهور الوحدة، وقال: «الجمهور الوحداوي لا يوجد كلمات تكفي لشكره، إذ إنه يقف خلف الفريق دائماً، ونحن نتعرف بالتقصير، ونعدهم بأن نقدم كل ما لدينا في الفترة المقبلة، لأن الجمهور يستحق الفرحة وأن يفخر بانتصارات الفريق».