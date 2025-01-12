عبدالعزيز حمد: كلباء يهدف إلى الفوز ببطولة هذا الموسم

أكد لاعب كلباء، عبدالعزيز حمد، أن فريقه يبحث عن الفوز بلقب بطولة هذا الموسم، بعد الوصول إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الفريق يجب عليه أيضاً أن يستغل الفرص التي تتاح له من أجل التقدم والوصول إلى مركز متقدم في دوري أدنوك للمحترفين. وتعرض كلباء للخسارة أمام النصر 2-3 في الجولة 12 من الدوري في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد آل مكتوم، وذلك بعد أن كان كلباء متقدماً بهدفين، لكن «العميد» خطف نقاط المباراة بالدقيقة الأخيرة، وعاد إلى مربع الكبار بعدما وصل إلى 22 نقطة، بينما توقف كلباء عند 17 نقطة في المركز السابع. وقال عبدالعزيز حمد لـ«الإمارات اليوم»: «خسرنا أمام النصر بسبب غياب التركيز، فبعد إحراز الهدف الثاني والتقدم ارتكبنا أخطاء دفاعية، ويجب علينا مراجعة أنفسنا، والتركيز حتى آخر دقيقة في المباريات لكي لا نتعرض لمثل هذه المواقف»، موضحاً: «مباراة النصر كانت في التناول، إذ تقدمنا في أول 60 دقيقة، ومن المؤسف أن نستقبل ثلاثة أهداف في 30 دقيقة ونخسر اللقاء، فمن يهدر الأهداف يستقبل».

وأضاف: «كلباء يضم لاعبين مميزين وجهازاً فنياً وإدارياً على أعلى مستوى، ولا ينقصنا شيء من أجل التقدم والمنافسة على مركز متقدم في البطولة».

وأكمل حمد: «كلباء يبحث عن التقدم في جدول الدوري واحتلال المركز الخامس أو السادس، أما طموحنا فيرتكز على الفوز بإحدى بطولات الموسم، فمازلنا في المنافسة ببطولة كأس رئيس الدولة، وسنخوض مواجهة صعبة أمام الوصل في الدور ربع النهائي، ونتمنى التوفيق لمواصلة تحقيق الهدف».