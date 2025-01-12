محمد بن شفيع مديراً لمنتخبات الدراجات

قرر مجلس إدارة اتحاد الدراجات، برئاسة المهندس منصور بوعصيبة، تعيين محمد بن شفيع مديراً للمنتخبات الوطنية، للقيام بمهام المتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق بين لجنة المنتخبات والمدربين والدراجين بما يخدم اللعبة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات، منصور بوعصيبة، أن «بن شفيع من القيادات الشابة الإدارية الناجحة، وهو قريب من المدربين واللاعبين، ما يسهل كثيراً من التواصل وإدارة المهام، ويسهم في الارتقاء بمستوى المنتخبات، وزيادة قاعدة المشاركين، والبحث عن مواهب جديدة في منتخبات الأشبال والناشئين».

ويعتبر بن شفيع دراجاً في فريق شرطة دبي، وسبق له التتويج بسباقات محلية.