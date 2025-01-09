باروت: المنتخب لم يخرج خالي الوفاض من «خليجي 26»

أكد مدرب منتخب الشباب السابق ونادي الحمرية الحالي، عيد باروت، أن المنتخب الوطني لم يخرج خالي الوفاض من مشاركته الأخيرة في بطولة «خليجي 26»، التي اختتمت أخيراً في الكويت، وتوج بلقبها المنتخب البحريني على حساب نظيره العماني في المباراة النهائية 2-1، مشدداً على أن البطولة قدمت لـ«الأبيض» دروساً مهمة ستساعده قبل خوض الجولة المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خلال مارس المقبل.

وقال باروت لـ«الإمارات اليوم»: «لابد من التمعن في هذه الدروس لتفادي السلبيات وتعزيز الإيجابيات، ومنها توظيف اللاعبين وتفادي تكرار الأخطاء الدفاعية، خصوصاً أن المنتخب خاض مباريات بشكل جيد، إلا أن بعض الأمور الفنية أثرت في مسيرته خلال البطولة».

وسبق للمدرب باروت قيادة منتخب الشباب في 2010، قبل أن يدرب عدداً من أندية المحترفين والدرجة الأولى، وصولاً لنادي الحمرية الذي يعدّ محطته التدريبية التاسعة.

وخاض باروت مع فريقه الجديد مباراتين، تعادل فيهما مع مصفوت (1-1)، وبالنتيجة نفسها مع العربي، ويحتل حالياً المركز 11 برصيد ثماني نقاط، وذلك منذ قدومه خلفاً للروماني إيلي ستان.

وتحدث عيد باروت عن مسيرته الحالية مدرباً لفريق الحمرية في دوري الدرجة الأولى، وقال: «أعمل والجهاز الفني بشكل منتظم لتحقيق طموح الفريق، وهو المنافسة على الصعود لدوري المحترفين، وعلى الرغم من أنني تسلمت تدريب النادي بشكل متأخر، لكن الطموح موجود».

وأضاف: «طموحنا الصعود إلى دوري الأضواء في الموسم الحالي أو الموسم المقبل، وذلك بناء على خطط وتوجهات مجلس إدارة النادي، الذي يوفر كل الإمكانات اللازمة لتحقيق الطموح، وسنلعب بمثابرة كبيرة حتى آخر جولة في الدوري».

عيد باروت:

. يجب تفادي السلبيات وتعزيز الإيجابيات في المنتخب، أبرزها توظيف اللاعبين، وتفادي تكرار الأخطاء الدفاعية.