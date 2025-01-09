إقالة بيدرو وتوميتش من بني ياس والبطائح

أعلن ناديا بني ياس والبطائح إقالة مدربَيهما، البرتغالي جواو بيدرو سوزا، والكرواتي غوران توميتش، على التوالي، من منصبيهما على خلفية النتائج السلبية في دوري أدنوك للمحترفين.

وكان بني ياس قد تلقى خسارة ثقيلة أمام خورفكان 2-5 في الجولة الـ11، في حين خسر البطائح أمام الجزيرة بهدف دون رد.

وقال نادي بني ياس، في بيان، على حسابه في منصة «إكس»: «تعلن الشركة إنهاء عقد المدرب، جواو بيدرو سوزا، بعد دراسة شاملة لأداء الفريق خلال الفترة الماضية»، مضيفاً: «قرار رحيل المدرب البرتغالي جاء حرصاً من إدارة النادي على تحقيق تطلعات جماهيره، وتعزيز نتائج الفريق في المرحلة المقبلة من المنافسات المحلية».

ولم يكشف بيان نادي بني ياس عن المدرب الجديد الذي سيخلف جواو بيدرو في مهمته الجديد، إذ تم الاكتفاء بتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق، وطريقة العمل الاحترافي التي تعامل فيها مع النادي.

وتولى البرتغالي جواو بيدرو سوزا تدريب السماوي في الصيف الماضي، خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش، عقب انتهاء عقد الأخير، وقاد «السماوي» خلال 11 مباراة في الدوري، حقق فيها انتصارين وتعادل في مثلهما، في حين تعرض لسبع خسائر، واستقبلت شباكه 28 هدفاً، وسجل 13 هدفاً فقط، محتلاً المركز الـ11 على لائحة ترتيب الدوري.

في المقابل، أعلن نادي البطائح، في بيان صحافي، أمس، توصله إلى اتفاق مع المدرب غوران توميتش، لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي، وقال: «تقرر تكليف مدرب فريق تحت 23 سنة، محمد الرئيسي، لقيادة الفريق بشكل مؤقت»، وستكون مهمته الأولى أمام العروبة، غداً، في افتتاح الجولة الـ12 للدوري.

وعانى البطائح مع مدربه توميتش، بعدما احتل المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط، متقدماً بفارق نقطتين فقط عن العروبة صاحب المركز الأخير، وأصبحا مهددين بقوة للهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

وحقق البطائح مع توميتش فوزاً واحداً فقط، وتعادل في مباراتين، واستقبل ثماني هزائم، محرزاً 14 هدفاً، في حين استقبلت شباكه 27 هدفاً.

وارتفع بذلك عدد المدربين الذين تمت إقالتهم منذ انطلاق الموسم الحالي إلى ستة، إذ بدأت مقصلة رحيل المدربين مع الجولة الخامسة، حينما أقال دبا الحصن مدربه البرازيلي، كايو زيناردي، بعد الخسارة القاسية أمام الجزيرة 1-6، ورحل مدرب خورفكان، الروماني إيسيلا، عقب انتهاء الجولة السابعة، بسبب سوء النتائج، وتوديع الفريق كأس رئيس الدولة بعد خسارته أمام عجمان 1-2 في دور الـ16، ووداعه بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد خسارته أمام الشارقة ذهاباً وإياباً.

كما طالت الإقالات نادي العين الذي قرر إنهاء تعاقده مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها من النصر السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي كانت امتداداً لسلسلة من النتائج المخيبة لـ«الزعيم» خلال الموسم الحالي على المستويين المحلي والخارجي.

واستغنى الوحدة عن المدرب النرويجي روني دايلا، عقب انتهاء الجولة العاشرة، وخسارته من الشارقة بهدفين دون رد، ليبتعد الفريق عن صراع المنافسة على لقب الدوري، بعدما كان قد ودع بطولة كأس رئيس الدولة بالخسارة أمام الوصل.

المدربون المقالون من أندية المحترفين حتى الآن:

. البرتغالي جواو بيدرو سوزا (بني ياس)

. الكرواتي غوران توميتش (البطائح)

. البرازيلي كايو زيناردي (دبا الحصن)

. الروماني إيسيلا (خورفكان)

. الأرجنتيني هيرنان كريسبو (العين)

. النرويجي روني دايلا (الوحدة)

أرقام غوران توميتش مع البطائح

11 مباراة

فوز: 1

تعادل: 2

خسارة: 8

المركز: 13

أرقام جواو بيدرو مع بني ياس

11 مباراة

فوز: 2

تعادل: 2

خسارة: 7

المركز: 11