تشكيلة منتخب «خليجي 26».. لم يكمل أي لاعب 10 مباريات في الدوري

كشفت إحصائية، رصدتها «الإمارات اليوم»، عن تراجع معدل مشاركة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم مع أنديتهم في دوري أدنوك للمحترفين، ما قد يؤثر في جاهزيتهم الفنية والبدنية، ويقلل من خيارات المدرب البرتغالي، باولو بينتو، عند استدعاء اللاعبين لقائمة «الأبيض» في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستنطلق في شهر مارس المقبل.

ودقت الإحصائية ناقوس الخطر لمشوار المنتخب المقبل، خصوصاً أن الإحصائية عن عدد مرات الظهور ودقائق اللعب للاعبي المنتخب الوطني في دوري أدنوك، قبل انطلاق دورة كأس الخليج «خليجي 26»، وقد أظهرت أن الجناح يحيى الغساني، الذي يُعد من أبرز العناصر المؤثرة في تشكيلة المنتخب، كان الأقل مشاركة مع ناديه مقارنة ببقية اللاعبين، حيث لم يخض أي مباراة كاملة، وشارك في أربع مباريات فقط (في مباراة أساسياً وثلاث مباريات بديلاً)، بواقع 154 دقيقة، علماً بأنه خاض في الموسم الماضي 24 مباراة منها 19 مباراة أساسياً وخمس بديلاً، بمعدل 1716 دقيقة.

كما كشفت الإحصائية أن من بين لاعبي المنتخب الذين شاركوا في «خليجي 26»، لم

يكمل أي لاعب جميع المباريات الـ10 التي خاضها فريقه في الدوري.

وقد تصدر لاعب الجزيرة، خليفة الحمادي، قائمة الأكثر مشاركة من حيث الدقائق بين اللاعبين، حيث سجل 883 دقيقة، بعدما أكمل تسع مباريات وتم استبداله في مباراة واحدة.

وأوضحت الإحصائية أن مشاركة اللاعبين الآخرين، الذين جاؤوا بعد خليفة الحمادي، كانت متذبذبة، فقد شارك لاعب الوصل فابيو ليما بـ818 دقيقة بواقع تسع مباريات أساسياً، وغادر مُستبدَلاً في خمس مباريات، وشارك بديلاً في مباراة واحدة، يليه لاعب عجمان، عصام فائز، الذي شارك في 877 دقيقة بظهوره أساسياً في 10 مباريات، وتم استبداله في أربع منها، أما لاعب الشارقة، خالد الظنحاني، فقد شارك في 793 دقيقة بظهوره أساسياً في تسع مباريات، وتم استبداله في أربع منها، بينما شارك بديلاً في مباراة واحدة.

وقد بينت الإحصائية وجود فارق يقارب 200 دقيقة بين عدد دقائق مشاركة خالد الظنحاني، وزميله في فريق الشارقة ماجد راشد، الذي شارك في 599 دقيقة بظهوره أساسياً في خمس مباريات، وخروجه مُستبدَلاً في مباراتين، وبديلاً في خمس مباريات، بينما ظهر لاعب الجزيرة، برونو دي أوليفيرا، الذي خاض 480 دقيقة أساسياً في ست مباريات، وتم استبداله في جميع اللقاءات، بينما شارك بديلاً في أربع مباريات.

معتز عبدالله: التجمّع 48 ساعة عقب كل جولة يقلل من الآثار الجانبية

قدم حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ومدرب نادي مصفوت حالياً، معتز عبدالله، حلاً لعلاج الآثار الجانبية السلبية من عدم مشاركة اللاعبين الدوليين مع أنديتهم في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، يتمثل في إقامة تجمُّع قصير لمدة 48 ساعة عقب نهاية كل جولة لبطولة الدوري مخصص للدوليين الأقل مشاركة مع أنديتهم.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن فكرة التجمع عقب كل نهاية جولة من شأنها أن تجعل اللاعبين في مستوى الجاهزية المطلوبة من ناحية التجانس مع عناصر المنتخب، مشيراً إلى أن الجانب البدني لا يتطلب الكثير من التركيز لأن اللاعبين في الأساس هم محترفون ويدركون أهمية البقاء في مستوى بدني عالٍ.

وأشار معتز عبدالله إلى أنه ضد فكرة إقامة تجمعات طويلة قبل المشاركات، وقال إنها ليست الحل المناسب لتجهيز اللاعبين، كما قال: «لدي مقترحات وتوصيات أخرى في جوانب أخرى جاهز لعرضها على المسؤولين في اتحاد الكرة، ويمكن أن تضع حلولاً مستدامة للعديد من التحديات»، من دون الكشف عن تفاصيلها.

. خليفة الحمادي تصدر قائمة الأكثر مشاركة بـ 883 دقيقة.

. يحيى الغساني شارك في 4 مباريات فقط (في مباراة أساسياً و3 بديلاً).