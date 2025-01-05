شباب الأهلي يقتنص «النصر».. والجزيرة يضاعف متاعب البطائح

حقق شباب الأهلي فوزا بشق الأنفس على ضيفه النصر بهدفين نظيفين «الأحد» ضمن مواجهات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين.



وانتظر شباب الأهلي، حتى الدقيقة 76، حتى تمكن سردار أزمون، من تسجيل الهدف الاول من ضربة جزاء، تحصل عليها لابا بعد عرقلته من قبل حارس النصر، عبد الله التميمي.

وعزز سعيد عزت الله من تقدم فرسان دبي بتسجيله الهدف الثاني من ضربة رأس ارتقى إليها قبل المدافعين بعد ركنية لعبها يوري سيزار، «80».

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، فيما تراجع النصر للمركز الرابع بعد أن تجمد رصيده عند 19 نقطة.

وعان شباب الأهلي الأمرين قبل أن يتحصل على النقاط الثلاث بعدما عجز خلال الشوط الأول عن الوصول لمرمى النصر بسبب الكثافة العددية لدفاع العميد.

وفي مباراة ثانية زاد الجزيرة من متاعب البطائح، وتغلب عليه 3-0.

وتمكن الجزيرة من تعزيز أفضليته في الشوط الأول لهدف، سجله فينيسيوس ميلو، من متابعة لكرة مرتدة من حارس ودفاع البطائح ليُكملها في المرمى، «39».

وواصل الجزيرة أفضليته في الشوط الثاني، ليُسجل له مامادو كوليبالي، من تسديدة قوية أطلقها من داخل الصندوق بعد صناعة مميزة من نبيل فقير، «49».

واختتم البديل، رافيل تايغر ثلاثية الجزيرة، من متابعة لكرة مرتدة من العارضة وأكملها بالمرمى، «88».

وصعد الجزيرة بهذا الانتصار إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة، في حين تجمد رصيد البطائح عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.