جارديم يعود لمنطقة العين الفنية بعد تلبية نداء «العائلة أولاً»

يعود مدرب فريق العين، البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادة الدفة الفنية لـ«الزعيم» في مواجهة اليوم أمام الشارقة، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن غاب عن الإشراف على لقاء «الزعيم» في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام الجزيرة، بسبب وجوده إلى جوار زوجته المريضة.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم»، إن جارديم أكد عودته إلى الدولة للإشراف على مباراة الشارقة، دون أن يوضح ما إذا كان سيغادر لاحقاً للبقاء إلى جانب زوجته.

وخلال فترة غيابه عن الفريق التي استمرت نحو أسبوع، تولى مساعده خوسيه باروس قيادة «البنفسجي» أمام الجزيرة، والتي شهدت الخروج من المسابقة بعد الخسارة بركلات الترجيح، كما واصل المساعد عمله في الإشراف على التحضيرات للقاء اليوم، على أن يعود إلى منصبه تاركاً المجال للمدرب جارديم لإكمال المهمة.

وكانت زوجة جارديم قد ضربت في وقت سابق مثالاً يحتذى، إذ تخلت عن عملها طبيبة نفسية من أجل مرافقته في رحلته التدريبية، علماً بأن لديهما ابن وحيد يدعى برناردو ويبلغ 22 عاماً.

ولم تتوقف مساندة الزوجة عند هذا الحد، فقد تحدت معه الأزمة التي مر بها في 2013 وتسببت في إقالته من تدريب أولمبياكوس اليوناني، إذ طاردته بعض الشائعات التي نفاها البرتغالي لاحقاً في مقابلة صحافية مع مجلة «فيساو» البرتغالية.

يُذكر أن جارديم سبق أن واجه الشارقة مرتين في بطولة الدوري خلال فترته مع شباب الأهلي، دون أن يحقق أي انتصار، إذ خسر المواجهة الأولى 0-2، وتعادل سلباً في الثانية.