الكشف عن تفاصيل «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» الأربعاء المقبل

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة عقد مؤتمر صحافي صباح الأربعاء المقبل للإعلان عن تفاصيل «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة 2025»، الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وسيشهد المؤتمر حضور رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، خالد جاسم المدفع، ونخبة من أساطير كرة القدم الدوليين منهم عصام الحضري وريفالدو، وفرانشيسكو توتي، وفابيو كانافارو، ومايكل أوين، وغيرهم.

وقال بيان صحافي إن الشارقة تستضيف مجموعة من الأحداث الرياضية الاستثنائية، حيث سيضم الأسبوع مباراة كرة قدم بين أساطير اللعبة الدوليين المعتزلين تحت عنوان «ليلة نجوم الكرة»، وبطولة «الشارقة الدولية للفوت غولف» و«دوري النجوم للبادل». ولأول مرة سيضم الأسبوع بطولة ألعاب إلكترونية (E-Sports) للجمهور بمشاركة خاصة من أساطير الكرة.