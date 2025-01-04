برنامج «التميز الرياضي» يخطف مشهد «الهواة» خلال 2024

ودّعت أندية الدرجة الأولى عام 2024 بصورة مختلفة عن السنوات الماضية، ما أسهم في تغيير بارز في صورتها المعتادة بعد قرار جديد أصدره اتحاد كرة القدم تحت اسم برنامج التميز الرياضي، ألقى بظلاله على مسابقة الدوري وغيّر ملامحها الفنية والإدارية، خصوصاً في جانب انسحاب بعض الأندية. وفي ما يلي رصد لأبرز 10 مشاهد وأحداث في دوري الدرجة الأولى خلال 2024.

التميز الرياضي

أطلق اتحاد كرة القدم برنامج التميز الرياضي دعماً لأندية دوري الدرجة الأولى مالياً وفنياً وإدارياً وطبياً ولوجستياً، بعد أن رفع قيمته المالية الإجمالية إلى 12.5 مليون درهم سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، وفقاً للترتيب النهائي للأندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

الدعم الخاص

أوقف اتحاد كرة القدم الدعم الخاص الذي كانت تتمتع به أندية مسافي والتعاون والعربي ومصفوت وكان يصل إلى نحو مليوني درهم لكل نادٍ سنوياً، واستبدله ببرنامج الامتياز الرياضي.

انسحاب الفرق

وشهد عام 2024 انسحاب فريقين هما الرمس خلال منافسات الموسم الماضي بسبب تراكم الديون، وعدم قدرته على سداد الرواتب المالية للاعبين والمدربين، وللغرض نفسه انسحب فريق فليتتود من منافسات الموسم الحالي.

مسافي والتعاون

علق فريقا مسافي والتعاون مشاركتيهما في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بعد قرار تغيير شكل الدعم المالي لأندية الدرجة الأولى، بينما واصل فريقا العربي ومصفوت المشاركة من بين الأندية المشمولة بالدعم سابقاً.

تراجع عدد الفرق

أسهمت انسحابات الأندية في تراجع عدد الفرق من 17 في بداية الموسم 2023-2024 إلى 14 في الموسم الحالي، منهية بذلك رقماً قياسياً بعدد الفرق المشاركة استمر ثلاثة مواسم، وشهد تطوراً نوعياً بارزاً في بطولة الهواة من خلال عدد المباريات والنتائج غير المتوقعة.

صعود دبا الحصن

تمكن دبا الحصن من الصعود لدوري المحترفين لأول مرة في تاريخ النادي عام 2024، ما يعد مشهداً فنياً غير مسبوق. كما صعد فريق العروبة.

فرق الشركات

ارتفع عدد فرق الشركات عام 2024 التي تشارك في دوري الدرجة الأولى إلى خمسة فرق، ما أسهم في إثراء منافسات بطولة الدوري.

حارس مقيم

قرر اتحاد الكرة معاملة اللاعب المقيم ومن هو من مواليد الدولة كمواطن خلال القيد في أندية الدرجة الأولى، والسماح بإشراك حارس مرمى مقيم في مباريات الدوري، وأيضاً من هم من مواليد الدولة.

استثمار الجزيرة الحمراء

دشن أكثر من نادٍ في الدرجة الأولى العمل بالاستثمار الرياضي في عام 2024، لتتمكن من الاستمرار في المشاركة في مسابقات الدوري، ومنها الجزيرة الحمراء، ما أسهم بظهورها بشكل جيد فنياً.

المدربون المواطنون

تمكّن المدرب المواطن من الحضور في دوري الدرجة الأولى عام 2024 على مستوى الفريق الأول، بعد أن وصل عدد المدربين المواطنين إلى تسعة مدربين في رقم مميز.