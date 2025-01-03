«الشروق» يستضيف سباق دبي الدولي للدرّاجات المائية

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق دبي الدولي للدرّاجات المائية (الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2025)، في مستهل فعاليات النادي في العام الجديد 2025، وذلك على مياه شاطئ الشروق في جميرا يومَي 10 و11 يناير الجاري.

وذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن «السباق المرتقب يُعد فاتحة السباقات الدولية في روزنامة الاتحاد العالمي للسباقات البحرية (يو آي أم)، حيث يُقام السباق بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية تحت مظلة الاتحاد الدولي، وبمشاركة نخبة أبطال هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم ودول المنطقة».

ويتنافس المشاركون في السباق على ألقاب 10 فئات متنوّعة تشمل: فئات جالس وعددها أربع فئات هي: جالس محترفين جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3 وجي بي 4 (سبارك)، بينما سيتنافس المشاركون في فئات واقف على ألقاب ست فئات هي: محترفين جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 4 (4 ستروك)، مخضرمين جي بي 2 (2 ستروك)، وناشئين جي بي 3 (2 ستروك)، إضافة إلى سباق السلالم أشبال واقف جي بي 3.1.

من جانبه، رحب مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد المري، بنخبة الأبطال المشاركين في سباق دبي الدولي للدرّاجات المائية، والذي يعود هذه السنة بحلة جديدة هي تنظيم السباق في شكل مهرجان رياضي بحري على مدار يومين، وفي مكان مميز هو شاطئ الشروق (عرقوب جميرا).