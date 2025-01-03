عموري يعود إلى كرة القدم من بوابة كأس العالم للملوك

عاد نجم المنتخب الوطني السابق، عمر عبدالرحمن، للمشاركة في مباريات كرة القدم بعد غياب أكثر من عام، بانضمامه إلى منتخب السعودية الذي يخوض منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للملوك للمنتخبات، المقامة حالياً في مدينة ميلان الإيطالية وتستمر حتى 12 يناير الجاري.

وشارك «عموري» في مباراة السعودية ضد أوزبكستان، التي انتهت بخسارة «الأخضر» بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، عقب ارتكابه خطأ فادحاً في الدقيقة الأخيرة، بتمريره الكرة بالخطأ إلى لاعب أوزبكستان في الوقت بدل الضائع ليسددها في المرمى الخالي من الحارس.

ورغم الخطأ الكارثي، الذي ارتكبه أفضل لاعب في آسيا 2016، لكنه حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة بتصويت الجمهور، بعدما قدم أداء رائعاً، حيث لعب التمريرة التي أسفرت عن لعب كرة عرضية وإحراز الهدف الثاني لمنتخب السعودية، كما لعب تمريرة أسفرت عن حصول الفريق على ركلة جزاء سجل منها «الأخضر» الهدف الثالث.

وانتقل منتخب السعودية إلى قائمة الخاسرين في البطولة، حيث سيلعب أمام المكسيك الذي تلقّى هزيمة من أميركا 4-2، إذ يلتقيان اليوم وليس أمام «الأخضر» سوى تحقيق الفوز، ليحصل على فرصة إضافية في المنافسة على لقب البطولة، بينما خسارته تنهي مشواره في المسابقة.

وتشهد بطولة كأس العالم «دوري الملوك» مشاركة 14 منتخباً، هي الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك والمغرب وبيرو والسعودية وإسبانيا وتركيا وأوكرانيا.

ويشارك في دوري الملوك العديد من أساطير كرة القدم، أبرزهم نجم مانشستر سيتي وبرشلونة المعتزل سيرجيو أغويرو مع منتخب الأرجنتين، ونجم يوفنتوس السابق ليوناردو بونوتشي مع منتخب إيطاليا، بينما يشارك النجوم نيمار جونيور وكاكا وباولينيو في قيادة منتخب البرازيل، وماريو غوتزه صاحب هدف فوز منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 في قيادة منتخب «الماكينات»، وحارس ريال مدريد التاريخي إيكر كاسياس في قيادة منتخب إسبانيا، إلى جانب وجود العديد من الأساطير مثل جينالويجي بوفون وفرانشيسكو توتي وزلاتان إبراهيموفيتش وأندريا بيرلو وديل بييرو.

وكأس العالم للملوك هي بطولة دولية تجمع بين منتخبات صنّاع المحتوى والمؤثرين من جميع أنحاء العالم، إذ تضم هذه المنتخبات لاعبين من أبناء الدولة فقط أو المولودين فيها، دون الاستعانة بلاعبين أجانب، ويتولى صنّاع المحتوى إدارة منتخباتهم، وفي بعض الحالات، يتشاركون في إدارتها مع أحد أساطير كرة القدم.

وأقيمت النسخة الأولى من دوري الملوك في 2023 بمشاركة 12 منتخباً عن طريق لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق جيرارد بيكيه، إذ تنص قوانين المباريات على أن يضم كل منتخب سبعة لاعبين، ومدة المباراة 40 دقيقة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط مع إجراء عدد غير محدود من التبديلات أثناء كل مباراة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يعود فيها عمر عبدالرحمن إلى مباريات كرة القدم، بعدما لعب مع الوصل آخر مباراة رسمية له أمام بني ياس في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي في 22 سبتمبر 2023.

وكان عمر عبدالرحمن قد أصبح لاعباً حراً منذ استغناء نادي الوصل عن خدماته في فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي في فبراير 2024، إذ بدأ «عموري» مسيرته الكروية في نادي العين حيث قضى في دار الزين 10 أعوام من 2008 وحتى 2018، ثم رحل إلى الهلال السعودي الذي لم يستمر معه سوى موسم واحد، ومن ثم عاد إلى دوري أدنوك للمحترفين عبر بوابة نادي الجزيرة في 2019، ثم انتقل في صيف 2021 إلى صفوف شباب الأهلي، ومن ثم انتقل مجدداً إلى الوصل في يونيو 2022.

. عمر عبدالرحمن ارتكب خطأ كارثياً.. وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة.