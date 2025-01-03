العربي يدافع عن صدارة «الهواة» أمام الحمرية

تستأنف أندية الهواة، غداً في الساعة 16:50، منافسات دوري الدرجة الأولى في كرة القدم بعد توقف طويل، تزامناً مع إقامة منافسات «خليجي 26»، وذلك بإقامة الجولة الـ11 من البطولة، إذ سيحل متصدر الترتيب فريق العربي، بقيادة مدربه البحريني عيسى السعدون، ضيفاً على فريق الحمرية، الذي يقوده المدرب المواطن عيد باروت، في مواجهة للفريقين الجارين، وتعدّ مواجهة صعبة على العربي الذي سيواجه فريقاً متطوراً.

ويستضيف فريق الفجيرة منافسه فريق الإمارات في قمة الجولة الحالية، إذ سيسهم فوز أحدهما في الاقتراب بشكل أكبر من الفرق المنافسة، خصوصاً أن الفجيرة خاض مباراة أقل من بقية الفرق.

ويلعب في التوقيت نفسه الجزيرة الحمراء بملعبه أمام «غلف إف سي»، في مباراة يبحث فيها الفريقان عن تحقيق النتيجة الإيجابية للابتعاد عن المراكز المتأخرة.

ويتصدّر ترتيب الدوري فريق العربي برصيد 22 نقطة، يليه الظفرة 20 نقطة، ودبا 19 نقطة، ثم الفجيرة ويونايتد والإمارات ولكل منها 14 نقطة، ثم حتا 12 نقطة، ومصفوت والذيد 11 نقطة، يليهما الحمرية والجزيرة الحمراء بسبع نقاط لكل منهما، ثم «مجد» و«غلف إف سي» ست لكل منهما، وأخيراً غلف يونايتد بأربع نقاط.

وتستكمل المنافسة، بعد غد، بمواجهات ثلاث تجمع دبا مع «مجد»، حيث يسعى النواخذة إلى تعويض خسارتهم الأخيرة أمام الفجيرة، والذيد مع حتا، حيث يسعى الإعصار إلى تحقيق فوز جديد، وغلف يونايتد مع مصفوت.