مشروع اتحاد خليجي للرياضة المدرسية على غرار كرة القدم

أكد الاتحاد الرياضي المدرسي الكويتي العمل على تأسيس الاتحاد الخليجي للرياضة المدرسية، على غرار الاتحاد الخليجي لكرة القدم، والاتحادات الرياضية الخليجية الأخرى، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية «مواهبنا في مدارسنا» للأعوام 2021-2026، وتعميمها خليجياً.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي المدرسي والتعليم العالي، فيصل المقصيد، إن تأسيس الاتحاد الخليجي للرياضة المدرسية يحقق الكثير من الأهداف الاستراتيجية، ويعزز الرؤى الخليجية المشتركة في اكتشاف المواهب المدرسية من اللاعبين واللاعبات، وتنمية قدراتهم، لدعم منظومة الرياضة المدرسية، وصولاً إلى المشاركة في المنتخبات الرياضية الخليجية المختلفة، ترسيخاً لرؤى قادة دول مجلس التعاون بأن «المستقبل خليجي».

وأضاف: «وجدنا ترحيباً كبيراً بهذه الفكرة، لأنها تتسق مع التوجهات المستقبلية، ولدينا في المنطقة الخليجية المقومات الراسخة، وبالتنسيق المشترك يمكن أن نمضي في هذا الطريق، ونعبر بالفكرة إلى الأهداف الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن «الخطط التي تتبنّاها الدول الخليجية في تعزيز الأنشطة الرياضية المدرسية، سيكون لها أثر كبير وملموس ومستدام في الوصول إلى المخرجات الإيجابية».

وأعلن فيصل المقصيد أن «هناك العديد من الاتصالات وتنسيق المواقف لبلورة الفكرة، والاتفاق على جميع المعطيات المطلوبة لتنفيذها، من خلال تبادل وجهات النظر وتطابقها مع الاتحادين المدرسيين في البحرين والسعودية، والاتجاه لإجراء اتصالات أخرى مع الاتحادات الرياضية المدرسية في الإمارات وسلطنة عمان وقطر».

وقال: «واثقون بالتوصل إلى موقف مشترك يؤسس ويمهد للإعلان عن هذا الكيان الخليجي في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً أن استضافة البحرين لدورة الألعاب المدرسية العالمية حققت الأهداف الاستراتيجية في لمّ الشمل الخليجي المدرسي»، متوجهاً كذلك بالشكر إلى الإمارات على جهودها في استضافة الكونغرس الآسيوي الجامعي العام الماضي.