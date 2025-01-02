إزالة اسم أولمو من قائمة برشلونة

بات مستقبل صانع الألعاب الدولي، داني أولمو، مع برشلونة معلقاً، بعدما طرأ تطور جديد في قضيته جراء إقدام رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على إزالة اسمه من قائمة لاعبي النادي الكاتالوني القادرين على اللعب في الدوري، في حال لم يتمكن الأخير من تلبية الشروط المالية لاستمرار اللاعب في المشاركة.

كما اتبعت الرابطة الإجراء ذاته مع المهاجم البرازيلي، باو فيكتور، المنضم إلى برشلونة على غرار أولمو هذا الصيف، بإزالة اسمه أيضاً من قائمة اللاعبين المسجلين، بعدما أعلنت الهيئة الإدارية للمسابقة أن النادي لم «يقدم بديلاً» يسمح له بـ«تسجيل اللاعبين» وفق «لوائح الرقابة الاقتصادية» الخاصة بها.