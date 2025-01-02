مدرب الكويت: لست قلقاً على مستقبلي رغم الخروج من «خليجي 26»

قال مدرب المنتخب الكويتي، الأرجنتيني خوان بيتزي، إنه ليس قلقاً على مستقبله مع الفريق رغم الهزيمة 1-صفر أمام البحرين، أول من أمس، في قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26»، وخروجه من البطولة التي تستضيفها الكويت.

وفازت البحرين بفضل هدف محمد مرهون في الدقيقة 75 من عمر اللقاء الذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي، رغم أنها خاضت معظم فترات الشوط الثاني بـ10 لاعبين.

وقال بيتزي في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «لست قلقاً على مستقبلي، وأنا لا أقلق على مستقبلي المهني عادة»، مشيراً إلى أن المسؤول الأول عن فريق كرة القدم هو المدرب بكل تأكيد.

وأكد بيتزي أن «الجميع لهم أدوار بدءاً من الإداريين وحتى لاعبي الفريق، وكل واحد مسؤول عن عمله. أنا مسؤول عن تنظيم الفريق وخطة اللعب وتدريب اللاعبين».

وهنأ الأرجنتيني بيتزي منتخب البحرين لتأهله للدور النهائي، مشيراً إلى أن المباراة كانت «صعبة للغاية».

لكن مدرب الكويت أقر بأن فريقه لم يتمكن من الاستفادة من الزيادة العددية بعد طرد مهدي عبدالجبار لاعب البحرين في الدقيقة 52.

وأضاف «حاولنا الوصول إلى مرماهم، لكن لم نشكل عليهم أي خطورة تذكر». واشتكى بيتزي من وجود إصابات في صفوف المنتخب الكويتي، وغياب بعض اللاعبين، لكنه أكد على صعوبة ضم لاعبين جدد في مثل هذه البطولات.

وتابع: «هو أمر صعب في مثل هذه البطولات.. لا تستطيع ضم لاعبين جدد بعدد كبير.. نحن في الفترة الأخيرة ضممنا لاعبين شاركوا معنا في المعسكرات الاستعدادية».

وأشار بيتزي إلى أن «هذه البطولة ستكون مهمة جداً للإعداد لاستكمال مشوار تصفيات كأس العالم».

وأضاف «نعد فريقنا باستمرار. كانت خبرة مهمة لنا. عندما تشارك في مثل هذه المباريات تتعلم وتزيد خبرتك. أحياناً تفوز وأحياناً تخسر، لكنك دائماً تتعلم».

وستلعب الكويت أمام العراق في مارس المقبل ضمن الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.