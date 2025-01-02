تالاييتش: هذا الجيل سيترك بصمته في تاريخ الكرة البحرينية

قال مدرب منتخب البحرين، الكرواتي دراغان تالاييتش، إنه فخور بلاعبي المنتخب، واصفاً إياهم «بأنهم رائعون وأبطال»، بعد فوزهم على الكويت 1-صفر، أول من أمس، في قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26).

وفازت البحرين بفضل هدف محمد مرهون في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، الذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي، رغم أنها خاضت معظم فترات الشوط الثاني بـ10 لاعبين.

وقال تالاييتش في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «وصلنا إلى النهائي بسبب هؤلاء اللاعبين الأبطال.. هم السبب في هذا الأداء، وأنا فقط من وضع اللمسة الأخيرة في النهاية».

وأضاف «مبروك للاعبين. ومبروك لمنتخب الكويت كذلك الأداء الكبير، فقد شكل لاعبوه ضغطاً كبيراً علينا في الـ20 دقيقة الأخيرة، لكني أتوجه بالتهنئة للاعبي البحرين.. أنا فخور بهم.. إنهم رائعون».

وهنأ تالاييتش الاتحاد الكويتي للعبة على تنظيم «هذه البطولة الرائعة، وهذه الأجواء الرائعة، بحضور نحو 65 ألف متفرج» في مباراة نصف النهائي.

وحول كيفية التعامل مع الضغط الجماهيري، قال تالاييتش: «أشكر الجماهير التي حضرت.. وجودهم هو الذي صنع هذه الأجواء الجميلة التي لعبنا فيها».

وأكد أن «جماهير البحرين كانت حاضرة أيضاً بنحو 5000 متفرج، ودعمونا وسط نحو 60 ألفاً من مشجعي الكويت.. أوجه إليهم الشكر، وأقول لهم: مبروك للبحرين».

ورفض المدرب الكرواتي التعليق على قرار الحكم بطرد مهدي عبدالجبار لاعب البحرين في الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني، مؤكداً أن هذه ليست مهمته.

وأضاف: «وظيفتي أن أعد اللاعبين. ولا تعليق على الحكم».

وأكد أن لاعبيه كانوا جاهزين لمثل هذا السيناريو في حال طرد أحد اللاعبين.

وتابع «كان رد فعلهم سريعاً، وفكروا بسرعة. تدربوا على سيناريوهات مختلفة، وتم تطبيقها في المباراة. إنهم رائعون جداً، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك».

وأوضح أن فريقه سيحضر لاستئناف مشواره بتصفيات كأس العالم، مؤكداً أن هذا الجيل من اللاعبين «سيترك بصمته» في تاريخ كرة القدم البحرينية.

وقال إن «جماهير البحرين التي جاءت لدعم منتخب بلادها في الكويت، تتطلع إلى الفوز باللقب الخليجي وسنحرص كثيراً على إسعادها».

. 5000 متفرج دعمونا وسط نحو 60 ألف كويتي، واحتفلوا بالتأهل.