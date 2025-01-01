نادي «الفجيرة» يطلق مبادرة المجالس الشطرنجية

أطلق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة مبادرة المجالس الشطرنجية، بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم، أول من أمس، في فندق نوفوتيل الفجيرة، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، الدكتور عبدالله آل بركت، ونائب رئيس مجلس إدارة النادي، محمد عبدالله الزعابي، وعضو مجلس الإدارة مدير شؤون اللاعبين، جاسم هيكل البلوشي، وعن مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، عبدالله الهامور. وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة ممارسة رياضة الشطرنج في المجالس المجتمعية لإمارة الفجيرة، من خلال تنظيم دورات وورش تعليمية في الشطرنج ومسابقات تنافسية. وتنطلق المبادرة في الخامس من يناير 2025، وتستمر لغاية 21 فبراير المقبل، وتتضمن دورات تدريبية وبطولات تنافسية في 10 من مجالس الفجيرة، ليتأهل المواهب الخمسة الأوائل للبطولة الختامية التي ستقام يوم 22 فبراير المقبل.