5 مشاهد حزينة ستبقى بذاكرة جمهور «الأبيض» في «خليجي 26»

خيّب المنتخب الوطني لكرة القدم آمال جمهوره خلال مشاركته في كأس الخليج العربي الـ26 المقامة حالياً في الكويت بعدما ودّع البطولة من دور المجموعات، إثر تعادله 1-1 مع نظيره العماني الذي حصد بطاقة التأهل ليرافق الكويت إلى المربع الذهبي في البطولة.

وكان المنتخب قد تعادل في مباراتين مع قطر وعمان بالنتيجة نفسها 1-1، وخسر أمام الكويت 1-2، في وقت كان فيه الجمهور الإماراتي يمنّي النفس بلقب خليجي ثالث.

وسجلت النسخة الـ26 للبطولة خمسة مشاهد حزينة ومؤثرة للمنتخب الوطني لن ينساها الجمهور الإماراتي، جاءت على النحو التالي:

الخروج المبكر

يعد المشهد الأبرز في هذا الحدث هو حالة الحزن التي خيّمت على الجمهور وهو يغادر مدرجات البطولة، بعدما حضر بكثافة في المدرجات، وبدا غير مصدق أن «الأبيض» غادر البطولة من الدور الأول دون أن يحقق الانتصار خلال المباريات الثلاث التي خاضها في الدور الأول، على الرغم من أنه كان أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

أخطاء قاتلة

أما المشهد الثاني فتجسد في وقوع بعض اللاعبين في أخطاء دفاعية كارثية دفع المنتحب ثمنها غالياً، خصوصاً تلك التي وقع فيها المدافع خليفة الحمادي وتكررت في أكثر من مباراة، إذ تسبب في ركلة جزاء مكّنت المنتخب القطري من التسجيل خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في افتتاح البطولة، وعاد اللاعب نفسه ليرتكب خطأين خلال مباراة الكويت، حينما قطع اللاعب محمد دحام الكرة منه، لينفرد بالحارس خالد عيسى ويسجل الهدف الأول (16)، وفي خطأ ثانٍ في المباراة ذاتها أعاد الحمادي الكرة إلى الحارس خالد عيسى، لكن معاذ العنزي وصل أولاً إلى الكرة وراوغ الحارس، ووضعها في الشباك (89)، مسجلاً الهدف الثاني للكويت.

ركلة الجزاء المهدرة

المشهد الثالث تجسد في تحول حالة الفرح التي عمت الجمهور الإماراتي في المدرجات، حيث كان يستعد للاحتفال بالتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد احتساب الحكم البحريني، عمار محفوظ، ضربة جزاء لـ«الأبيض» في الوقت القاتل بمباراة عمان (90+6)، إلا أن اللاعب فابيو دي ليما أهدرها، إذ تصدى لها حارس منتخب عمان وحرم «الأبيض» من الخروج فائزاً، وبالتالي عدم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

خطأ يحيى نادر

المشهد الرابع كان في الخطأ الفردي الذي وقع فيه اللاعب، يحيى نادر، خلال مباراة «الأبيض» مع «الأحمر» العماني، وتسبب من خلاله في إدراك المنتخب العماني هدف التعادل 1-1، بعدما فشل في إبعاد كرة عرضية ليسجل منها اللاعب، عبدالرحمن المشيفري، هدف التعادل لعمان (79)، علماً بأن «الأبيض» كان متقدماً بهدف يحيى الغساني (20).

دموع ليما

وتمثّل المشهد الخامس في ذرف لاعب المنتخب، فابيو ليما، الدموع حزناً على إهداره ركلة جزاء حاسمة كان يمكن أن تقود المنتخب إلى الدور نصف نهائي في البطولة، واعتذر اللاعب عقب المباراة، مشيراً إلى أن المنتخب قدّم بطولة جيدة، وخلق العديد من الفرص، لكن لم يحالفه الحظ، وقال ليما: «أعتذر للجمهور عن ركلة الجزاء المهدرة، لا نستحق التأهل بعد هذه الأخطاء الفردية الكثيرة».