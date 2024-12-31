المنذري: خالد عيسى لا يتحمل مسؤولية أي هدف.. والمخيني «مبهر»

أكد حارس مرمى كلباء، سلطان المنذري، أن بطولة «خليجي 26» في الكويت كشفت عن دور مهم لحراس المرمى، من خلال الإسهام في حسم نتائج المباريات بشكل مبهر، وأثبتوا مقولة: «حارس المرمى نصف الفريق».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «حارس مرمى المنتخب الوطني، خالد عيسى، تميز خلال المباريات التي خاضها المنتخب الوطني، ولا يتحمل مسؤولية أي من الأهداف التي هزّت شباكه. أما حارس مرمى عمان، إبراهيم المخيني، فتمكن من صناعة تاريخ جديد للكرة العمانية بعد تصدّيه لضربة جزاء لاعب منتخبنا فابيو ليما، وقيادة (الأحمر) إلى الدور نصف النهائي في توقيت قاتل، إضافة إلى خمسة تصديات حاسمة خلال المباراة، وظهر بشكل مبهر فنياً في البطولة، وأراه مرشحاً ليكون أفضل حارس في البطولة إذا تمكن منتخب عمان من بلوغ النهائي أو الفوز بالبطولة».

وتابع المنذري: «الأمر نفسه بالنسبة لحارس مرمى البحرين إبراهيم لطف الله، الذي ذاد عن مرماه ببسالة في مباراتي منتخب بلاده أمام السعودية والعراق بعد تصدّيه لسبع هجمات حاسمة. أما حارس مرمى اليمن محمد أمان، فكانت إسهاماته كبيرة في الفوز التاريخي الأول لمنتخب بلاده في بطولات الخليج على حساب البحرين، كما كان حاسماً في التصدي لعدد كبير من الهجمات في المباريات الثلاث».

وختم: «حارس مرمى منتخب العراق جلال حسن لم يظهر بشكل لافت، لكنه لا يتحمّل النتائج السلبية لمنتخب (أسود الرافدين)، خصوصاً أن الشباك العراقية اهتزت خمس مرات».