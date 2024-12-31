راشد القمزي بطل فئة «بدون التوربو» في مهرجان ليوا

فاز المتسابق راشد مبارك القمزي بالمركز الأول في فئة «بدون التوربو»، ضمن منافسات حلبة «يو تي في» بمهرجان ليوا الدولي في منطقة مرعب، فيما جاء حمد خلفان القمزي في المركز الثاني، وحل ثالثاً محمد جولزار إبراهيم.

أما في فئة توربو فقد تمكن حمد خلفان القمزي من تصدر القائمة، وجاء ثانياً محمد جولزار إبراهيم في المركز الثاني، وحل عبدالعزيز علي البلوشي، في المركز الثالث.

وتوج الفائزين نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، محمد المشغوني، بحضور مدير عام النادي، حمدان المزروعي، ورئيس اللجنة المنظمة لسباقات السيارات، وليد إبراهيم.

وتتواصل اليوم فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، الذي انطلق في 13 ديسمبر الماضي ويستمر حتى الرابع من يناير المقبل، إذ يشهد تل مرعب احتفالات خاصة بمناسبة رأس السنة الجديدة، تتضمن مجموعة من العروض الترفيهية، والألعاب النارية، وعروض الليزر.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عبدالله القبيسي، أن «المهرجان يشهد يومياً دخول آلاف السيارات، ما يعكس الإقبال الكبير».