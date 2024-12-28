منتخب الكويت يلحق بعمان ويتأهل إلى نصف النهائي

حجز المنتخب الكويتي (البلد المضيف) مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26)، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام نظيره القطري، أمس، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، ليحل وصيفاً في مجموعته خلف عُمان، بعدما تساوى في عدد النقاط ولكل منهما خمس نقاط، لكن «الأحمر العماني» تفوق في «اللعب النظيف» بفارق البطاقات الصفراء.

ودانت السيطرة في الشوط الأول للعنابي، الذي حضر تهديده الأول من جانب لاعبه أحمد الراوي، الذي تلقى توزيعة عرضية من المعز علي، وهو قريب من المرمى، ليضعها فوق العارضة.

وسببت تحركات أكرم عفيف إزعاجاً متكرراً لدفاع المنتخب الكويتي، ومن إحدى المحاولات مرر كرة إلى معز علي، لكن مشاري الغنام أبعدها من أمامه في وقت كان مثالياً.

وعاد أحمد الراوي ليهدر فرصة ذهبية للعنابي من أجل التقدم، حينما انفرد بالمرمى، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن بغرابة شديدة.

وسجل يوسف عبدالرازق هدفاً لقطر من كرة عرضية أرسلها أكرم عفيف، إلا أن الصافرة تدخلت وألغته بداعي وجود إعاقة للحارس الكويتي خالد الرشيدي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وحرم القائم الأيسر لمرمى قطر المنتخب الكويتي من افتتاح باب التسجيل، بعد تسديدة محمد دحام، التي ارتدت إلى أحضان الحارس صلاح زكريا.

وزفّ محمد دحام البشرى للجماهير الكويتية بتسجيله هدفاً من ضربة ثابتة اخترقت الحائط البشري، واستقرت على يسار الحارس (74).

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نجحت قطر في إدراك التعادل بعد رأسية محمد مونتاري (90+11).