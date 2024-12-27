سبيت خاطر: خليفة الحمادي لاعب مميز.. وعليه استعادة ثقته بنفسه

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق، سبيت خاطر، أن بطولة «خليجي 26» المقامة حالياً في الكويت كشفت عن كثير من الحقائق، لعل أهمها أن الدوريات الأقوى في الخليج لم تُنتج المنتخبات الأقوى، مشيراً إلى أن منتخب البحرين فاجأ الجميع على الرغم من ضعف بطولته المحلية، وعدم تصنيفها كدوري قوي عربياً أو خليجياً، ولكنه نجح في حسم صدارة مجموعته والفوز على السعودية والعراق، أقوى المرشحين للقب.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «الدوري القوي لا يعني منتخباً قوياً، بالأرقام ما شاهدناه في (خليجي زين) مختلف تماماً، شاهدنا المنتخبات التي لا تمتلك بطولات محلية قوية وتسيطر على البطولة حالياً، خصوصاً منتخب البحرين الذي نجح في تقديم أداء قوي وصعد إلى نصف النهائي كأول منتخب».

وأضاف: «منتخب الإمارات قدّم مباراتين في غاية الروعة، لكن كنتيجة لم نوفق، قدّمنا شوطاً مثالياً أمام قطر ولم ننجح في الفوز، وأمام الكويت بدأنا بشكل ممتاز وكنا المنتخب المثالي، ولكن تراجعنا في المباراة، الأداء جيد حتى الآن، بالتأكيد ستأتي النتائج بعد ذلك».

وتابع: «الأخطاء واردة وطبيعية في كرة القدم، وجميعنا ارتكبنا أخطاء يجب التعلم منها في المستقبل، وخليفة الحمادي لاعب مميز، ويجب عليه أن يستعيد ثقته بنفسه، وله مستقبل كبير، ولن نفقد الثقة به أو باللاعبين، فهم قادرون على تغيير الواقع وتحقيق الفوز والصعود».

وأكد سبيت خاطر رفضه لمن يقارن بطولة الخليج بالبطولة الآسيوية، وقال: «الجمهور يقارن بين وضع المنتخب في تصفيات كأس العالم وكأس الخليج، هذا خطأ كبير.. الوضع مختلف تماماً، ومعايير التحسن لدينا واضحة، والدليل أنه منذ عام أو عامين كنا نخشى مواجهة قطر، واليوم نحزن على عدم الفوز على قطر في المباراة الافتتاحية، هناك لاعبون جدد كانت لديهم رهبة البداية، ولكن بشكل عام المنتخب يقدّم عروضاً جيدة».

ووجّه سبيت رسالة إلى اللاعبين، قائلاً: «نعلم أنكم ستصالحون الجمهور، نحن معكم سواء فزنا بالبطولة أو خسرنا، الأهم هو أن نؤدي ما علينا في البطولة ومباراة عمان، ونترك النتيجة، وأعلم أن لديكم كثيراً من الخبرات لتقدموها».

وتابع: «فوجئت بأجواء بطولة الخليج، وأنا لم أحضر إلى الكويت منذ عام 2003 عندما كنت لاعباً، الوضع تغير تماماً، الكويت تقدّم نسخة استثنائية من البطولات الخليجية، وهناك زخم إعلامي كبير لم أشاهده من قبل، في الفترات السابقة لم تحضر المنتخبات بالتشكيل الأساسي، واليوم كل المنتخبات تحضر بالتشكيل الأساسي وهذا أمر إيجابي ورائع، نشكر الكويت على هذه النسخة ونتمنى التوفيق للمنتخب».

ووجّه سبيت خاطر دعوة للجمهور بضرورة الحضور والوقوف خلف المنتخب، مشيراً إلى أن اللاعبين يحتاجون إلى هذا الوجود والتشجيع والثقة بالجهاز الفني والمنتخب.