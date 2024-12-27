السعودية تستضيف «خليجي 27»

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم، الذي عقد، أمس، بفندق والدورف أستوريا في الكويت، حيث مثّل الإمارات النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة،

عبيد سالم الشامسي، وعضو مجلس الإدارة،

إبراهيم حسن النمر، والأمين العام للاتحاد،

محمد عبدالله هزام الظاهري.

وقال بيان صادر عن الاتحاد إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة، ويحقق تطلعات الجماهير الخليجية.

وأعلن خلال اجتماع الجمعية العمومية استضافة السعودية للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير البطولات الإقليمية.