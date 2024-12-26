اليمني صبارة يُحمّل الصافرة مسؤولية الخسارة

حمّل لاعب المنتخب اليمني، عبدالمجيد صبارة، حكم مباراة فريقه مع السعودية، العُماني، قاسم الحاتمي، مسؤولية الخسارة التي مُني بها منتخب بلاده بنتيجة 2-3، أمس، لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26» المقامة حالياً في ضيافة الكويت.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «الحكم كان متحاملاً علينا بصورة واضحة، في وقت تساهل مع لاعبي المنتخب السعودي، ولم يمنحه عقوبات إدارية مثلما كان يفعل معنا».

وأضاف: «تعرضنا للظلم في بعض القرارات التي تسببت في استقبال شباكنا الهدف الثاني، الذي جاء من ضربة جزاء، إذ لم يكن هناك تعمّد في الكرة التي لمست يد أحد مدافعينا، وهذه القرارات حرمتنا الفوز أو على الأقل التعادل».

وأشار: «نحن سعداء بالمستوى الذي قدمناه في البطولة بشكل عام، خصوصاً أمام المنتخب السعودي القوي، الذي سجلنا في شباكه هدفين، وسنستمر على الصورة نفسها في مباراة البحرين التي ستقام في الجولة الثالثة، إذ نسعى لتقديم مستوى متميز، وتحقيق نتيجة إيجابية».