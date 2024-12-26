8 ميداليات لـ «غولف الإمارات» في البطولة الخليجية

حصدت منتخبات الإمارات ثماني ميداليات ملونة في ختام بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف الثامنة للناشئين تحت 16 سنة، والسابعة للسيدات والأولى للفتيات تحت 16 سنة، والثالثة للأشبال تحت 13 سنة، التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري، وتنوعت الميداليات بين أربع ميداليات ذهبية على مستوى الفرق والفردي للسيدات والفتيات تحت 16 سنة، علاوة على ميداليتين فضيتين في فردي الفتيات والسيدات، وبرونزيتين لمنتخب الشباب تحت 16 سنة وفردي السيدات.