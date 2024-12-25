لوان بيريرا.. من دكة البدلاء إلى صانع «فرحة الشارقة»

تحوّل لاعب نادي الشارقة، لوان بيريرا، خلال الفترة الأخيرة، من لاعب ظل يجلس في دكة البدلاء إلى أساسي في تشكيلة مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، ومن أفضل اللاعبين في صفوف الفريق الشرقاوي، بعدما ظل مستواه الفني في تطور مستمر، وتألق بشكل لافت مع الفريق، وفرض نفسه بقوة، ما جعله يتحول خلال الفترة الأخيرة إلى نغمة محببة لدى الجمهور الشرقاوي، بعدما بات يمثل أحد أبرز صناع الانتصارات في الفريق خلال الموسم الكروي الحالي، وإدخال الفرحة على الجمهور الشرقاوي، الذي بات بدوره يتفاءل كثيراً بوجوده ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، سواء على صعيد المسابقات المحلية أو في «دوري أبطال آسيا للأندية 2».

وشارك لوان بيريرا أساسياً في جميع المباريات الـ10 التي خاضها الشارقة حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024-2025، إذ بلغت دقائق اللعب التي خاضها في دوري هذا الموسم 839 دقيقة، وسجل ثلاثة أهداف في الدوري، وصنع مثلها.

يذكر أن لوان بيريرا ظل في دوري الموسم المنصرم 2023-2024 يجلس في دكة البدلاء، فقد لعب طوال الدوري الماضي أساسياً في 12 مباراة فقط من أصل 26 مباراة للشارقة في الدوري، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها في الدوري 984 دقيقة.

وحجز لوان بيريرا، بجهده واجتهاده، مقعده بجدارة ضمن العناصر الأساسية في صفوف الملك الشرقاوي، وبات من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة الشارقة.

وحصل لوان بيريرا أخيراً على الجنسية الإماراتية، بعدما أثبت جدارته بقوة مع الشارقة، ويتوقع أن يكون أحد العناصر التي سيتم ضمها إلى صفوف الأبيض الإماراتي في الفترة المقبلة، نظراً لحاجة المنتخب إلى لاعب مميز مثله، لكي يشكل إضافة جديدة لـ«الأبيض» الذي ينتظره استحقاق مهم في حال تأهل إلى كأس العالم 2026، كونه بات حالياً قريباً من تحقيق هذا الحلم.

وانتقل لوان بيريرا (24 عاماً) إلى اللعب في صفوف الشارقة في فبراير 2020 بعقد وقتها يمتد إلى موسمين، قبل أن تقوم إدارة النادي بتجديد عقده حتى 2024، ثم قام النادي أيضاً بتمديد العقد مرة أخرى حتى 2027.

ويقوم لوان بيريرا الذي يجيد اللعب في خطي الوسط والهجوم، بتنفيذ العديد من الأدوار التي تسند إليه في الملعب من قبل المدرب الروماني كوزمين.

وبات مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، يعتمد عليه كثيراً في الخط الأمامي، بدلاً من خط الوسط، وذلك إلى جانب زميليه كايو لوكاس وعثمان كامارا، ليشكلوا معاً ثلاثياً مميزاً، قاد الشارقة إلى تحقيق نتائج إيجابية، والتربع على صدارة الدوري حتى الجولة العاشرة برصيد 27 نقطة، منفرداً بالصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه شباب الأهلي.

ويعد لوان بيريرا كذلك من العناصر الأساسية التي قادت الشارقة إلى بلوغ الدور الثاني في دوري أبطال آسيا للأندية 2، وتصدر مجموعته بجدارة في الدور الأول.

من جانبه، قال عضو شركة الشارقة لكرة القدم السابق، عمران الجسمي، إن لوان بيريرا يعد من المواهب التي تم اكتشافها في الفترة الأخير ة على مستوى الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته أن بيريرا سيكون إضافة كبيرة للمنتخب، خصوصاً من الناحية الهجومية، إذا تم ضمه في الفترة المقبلة في حال إكماله المدة القانونية التي تمكنه من ارتداء قميص المنتخب.

وأضاف عمران الجسمي لـ«الإمارات اليوم»: «لوان بيريرا لاعب جيد وخلوق، ويتميز بمهارات فنية من الطراز الأول، ويجيد اللعب على الطرفين، لاسيما الطرف الأيسر، ويتميز كذلك بالمراوغة، وبتسجيل الأهداف، كما أنه في الوقت ذاته لاعب صغير في السن، ومتعاون مع زملائه في فريق الشارقة».