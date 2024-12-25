خالد السناني: لا أعرف ماذا يحدث للوصل خلال الموسم

أكد حارس مرمى فريق الوصل خالد السناني، تعجبه من النتائج التي يقدمها الفريق خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً على صعيد المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تغيير في الفريق، إذ إن اللاعبين كافة يقدمون ما عليهم والأمور مستقرة سواء الإدارية أو الفنية، لكنه لا يعرف ماذا يحدث، وأوضح أن كرة القدم فوز وخسارة، والوصل لايزال يتواجد في بطولة الدوري والمنافسة على اللقب.

وتعرض فريق الوصل لعدد من النتائج السلبية خلال الموسم الحالي، بعد التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، حيث إن الفريق بات الآن في المركز الثامن برصيد 13 نقطة فقط، إذ فاز في ثلاث مباريات وخسر مثلها، وتعادل في أربع مباريات، وكانت آخر نتائجه هي الخسارة من شباب الأهلي في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين بثلاثية نظيفة، كما خسر الفريق كأس السوبر أمام الفرسان أيضاً ليخسر لقباً جديداً، لكنه صحح مساره أخيراً بالفوز على بني ياس (3-1) في كأس المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وقال خالد السناني، لـ«الإمارات اليوم»: «لا أعرف أيضاً ما الذي يحدث مع الفريق، أريد أن أسأل أيضاً عن سبب تدهور النتائج، لا يوجد شيء قد تغير في الفريق، الأمور جيدة، والإدارة تتواصل معنا والأمور مستقرة سواء المالية أو الإدارية والفنية والمعنوية، هذه في النهاية كرة قدم، ويجب أن تتعامل مع الظروف كافة، هناك فوز وخسارة، وعلينا أن نتعامل مع الوضع ونتحمل الخسارة، ونعود بالفريق».

وأضاف: «من الطبيعي أن أي فريق يواجهنا يلعب بروح كبيرة رغبة منه في الفوز على بطل الدوري، هذا بالتأكيد يُصعّب الأمور، وهو حق مشروع للفرق كافة، لكن يجب أن نكون جاهزين، هذه مرحلة ويجب أن تمر وسيعود الفريق إلى الطريق الصحيح».

وعن لقب الدوري وصعوبة المنافسة على اللقب، تابع السناني: «لا يوجد مستحيل، ولاتزال هناك مباريات في البطولة، وفريق الوصل يظل من المنافسين، فريق شباب الأهلي الموسم الماضي كان في مركز بعيد، واقترب بقوة في الجولات الأخيرة وكان قريباً من الصدارة، كرة القدم لا تعرف المستحيل، ويجب علينا العودة بالفريق».

أما عن المنتخب الوطني وفرصة الأبيض في المنافسة على لقب «خليجي 26»، فقال خالد السناني: «أتمنى التوفيق للأبيض في بطولة الخليج، الله يوفقهم ونفرح معهم، قدموا مباريات قوية خلال الفترة الأخيرة، وتبقى بطولة الخليج ذات طابع خاص، المنتخب قادر على تحقيق نتيجة إيجابية والوصول بعيداً في البطولة».