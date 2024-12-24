الذكاء الاصطناعي يصدم «الأبيض» في توقع بطل «خليجي 26»

اختلفت توقعات منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي «شات جي بي تي» الأكثر شهرة التابع لشركة «أوبن إيه آي» الأميركية، و«كوبايلوت» المملوك لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «مايكروسوفت»، و«ميتا إيه إي» الخاص بشركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية «ميتا»، حول هوية بطل كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» المقامة حالياً في الكويت، لكنها استبعدت فوز «الأبيض» باللقب.

وعلى مدار سنوات، كانت ظاهرة الاستعانة بالحيوانات للتنبؤ بنتائج مباريات كرة القدم في البطولات الكبرى شائعة لدى كثير من المشجعين، وتمتلك رمزية محببة لدى الدول المضيفة للنهائيات، ما كان سبباً في شهرة الأخطبوط «بول»، والسلحفاة «كابيساو»، والقط «أخيل»، والباندا «سهيل».

ومع ثورة الذكاء الاصطناعي التي أحدثت كثيراً من التغييرات الإيجابية ورفعت الكفاءة في كثير من المهن في فترة وجيزة، فقد استعانت «الإمارات اليوم» بالمنصات الثلاث الأكثر شهرة حول العالم للتعرّف إلى هوية المتأهلين من المجموعات إلى نصف النهائي والنهائي، والمنتخب المتوج باللقب، وقد جرى طرح الأسئلة نفسها على المنصات الثلاث.

ورداً على توقع المنتخبين المتأهلين من المجموعة الأولى، ذكر مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي لمايكروسوفت «كوبايلوت»، أن المجموعة الأولى أصبحت أكثر إثارة بعد نهاية الجولة الأولى بتعادل جميع المنتخبات، وأنه يتوقع أن يتأهل الكويت الذي سيستفيد من دعم جماهيره، إضافة إلى المنتخب القطري الذي يمتلك مجموعة قوية ولديه تاريخ جيد في البطولات الأخيرة.

بدوره، ذكر «تشات جي بي تي» أن المنافسة بين المنتخبات الأربعة على أشدّها، وتوقع تأهل الإمارات وقطر، لكنه أكد أن النتائج ستعتمد على الأداء الجماعي والتكتيك خلال المباريات.

وفي المقابل، ذكر «ميتا إيه إي» أن المجموعة الأولى هي الأكثر صعوبة في حسم هوية المنتخبين المتأهلين، وأن جميع منتخبات المجموعة أبطال سابقون، ومع ذلك يتوقع صعود الكويت وأحد المنتخبين (الإماراتي أو القطري). وبالنسبة للمجموعة الثانية، توقع «كوبايلوت» أن يخطف كل من العراق والبحرين بطاقتي التأهل. ومن جهته، ذكر «تشات جي بي تي» أن المرشحين الأبرز للتأهل من هذه المجموعة هما السعودية والعراق.

بدوره، اتفق «ميتا إيه إي» مع «تشات جي بي تي» في أن التأهل سينحصر بين السعودية والعراق، وأنهما الأوفر حظاً في التأهل.

وحول المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي ونتائج «المربع الذهبي»، توقع «كوبايلوت» نصف النهائي الأول بلقاء الكويت والبحرين وأن يحسمه «الأحمر»، ونصف النهائي الثاني مواجهة بين قطر والعراق ويحسمه «أسود الرافدين»، وجاءت توقعات «تشات جي بي تي» لنصف النهائي الأول بين قطر والسعودية وأن يكسبه «العنابي». أما بطاقة نصف النهائي الآخر بين الإمارات والعراق فستذهب إلى «الأبيض».

أما «ميتا إيه إي» فقد تنبأ بمواجهة في نصف النهائي الأول بين الكويت والعراق، وسيحسمه «البلد المستضيف»، وأن يجمع نصف النهائي الثاني بين السعودية والإمارات أو قطر، وسيكسبه «الأخضر».

وانقسمت أدوات الذكاء الاصطناعي الثلاث حول هوية المنتخب الذي سيتوج باللقب، فتوقع «كوبايلوت» احتفاظ المنتخب العراقي بلقبه، وأكد «تشات جي بي تي» أن قطر حاملة لقب نسخة 2014 هي التي ستفوز بالبطولة، بينما توقع «ميتا إيه إي» تتويج المنتخب السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد انتظار دام 21 عاماً.