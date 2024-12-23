بيتزي للجمهور الكويتي: لا أعدكم بالفوز على منتخب الإمارات

قال مدرب منتخب الكويت، الأرجنتيني خوان بيتزي إنه لا يعد الجمهور الكويتي بالفوز على منتخب الإمارات خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين الثلاثاء (الساعة 21:30 بتوقيت الإمارات) ضمن الجولة الثانية لبطولة "خليجي 26".

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "نسعى إلى تقديم كل شيء لكن لا أعدكم بالفوز في اللقاء الذي أعتقد أنه سيحدد مصير الأزرق في البطولة".

وأضاف: "منتخب الكويت أمام فرصة جديدة ونأمل تحقيق نتائج مرضية".