بهدف أيمن حسين.. "أسود الرافدين" تزأر أمام اليمن

استهل المنتخب العراقي لكرة القدم حملة دفاعه عن لقب كأس الخليج بفوز صعب على نظيره اليمني بهدف دون رد، اليوم الأحد، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من "خليجي 26" المقامة حالياً في الكويت.

وانتظر "أسود الرافدين" حتى الدقيقة 64، ليسجل مهاجمه أيمن حسين هدف اللقاء الوحيد بعدما ارتقى إلى عرضية أمجد عطوان، وحولها برأسه على يسار الحارس اليمني.

وسيطر الفريق العراقي على مجريات اللعب منذ البداية، لكنه وجد صعوبات كبيرة في اختراق الدفاع المنظم للمنتخب اليمني، والذي لعب على الهجمات المرتدة، فشكلت خطورة في بعض الأحيان، فكانت المحاولة الأبرز من انفراد سنح للمهاجم عمر الداحي، لكنه أنهى المحاولة بتسديدة "طائشة"، بعيدا عن المرمى.

واستهل أسود الرافدين اللقاء بمحاولات هجومية لكنها لم ترتق لحد الجدية، الا مع الدقيقة 18، حينما سدد إبراهيم بايش تسديدة من خارج الصندوق، حفت بالقائم قبل أن تستقر إلى خارج الملعب.

واستبسل دفاع اليمن، في ابعاد تسديدة أيمن حسين والتي أطلقها وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لتتحول اللعبة في الأخير إلى ضربة ركنية.

ولم يتغير الحال كثيرا في الشوط الثاني عن سابقه، والذي شدد خلاله المنتخب العراقي من محاولاته الهجومية، فسنحت له أقرب فرص اللقاء للتسجيل، حينما تلقى علي جاسم تمريرة داخل الصندوق في غياب أول لمدافعي اليمن سددها في مكان صعب بالمرمى، الا أن الحارس محمد أمان تألق في ابعاد الكرة إلى ركنية.



