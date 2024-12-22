«خليجي 26».. تواصل توزيع التذاكر المجانية على جماهير المنتخب السعودي

تواصل اليوم الأحد في الكويت توزيع التذاكر المجانية لجماهير المنتخب السعودي لحضور مواجهة الأخضر مع البحرين التي ستقام اليوم في الجولة الأولى من دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 26 لكرة القدم التي انطلقت أمس وتستمر حتى الـ 3 يناير المقبل.

وأوضح رئيس مجلس جمهور المنتخب السعودي فهد الشاطري، أن عملية توزيع التذاكر انطلقت أمس بالعاصمة الكويت وتشمل جميع مباريات المنتخب السعودي في دور المجموعات بالبطولة، وفقا لما نشتره وكالة الانباء السعودية «واس» اليوم الأحد.

وقال الشاطري:"عملية التسجيل للجماهير القادمة من السعودية ستتم عبر خطوات واضحة، تبدأ باستخدام باركود التسجيل، ثم الانتقال إلى باركود التطبيق لتعبئة البيانات المطلوبة، بالنسبة للجماهير السعودية المقيمة بشكل دائم في الكويت، فقد تم تخصيص مقر توزيع التذاكر لتسهيل عملية الحصول عليها مباشرة.

وأوضح أن جميع التذاكر سيتم تسليمها في الفندق، مهيبا بجميع المشجعين الالتزام بالخطوات المحددة لضمان حصولهم على التذاكر بسهولة وسلاسة.

ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود مجلس جمهور المنتخب السعودي لتوفير أفضل تجربة للجماهير، ودعم المنتخب السعودي في مبارياته المقبلة.