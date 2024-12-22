قمة سعودية - بحرينية بـ «صبغة مونديالية».. واليمن يواجه «حامل اللقب»

تنطلق اليوم، منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج الـ26 المقامة حالياً في الكويت، إذ يُدشن منتخب العراق (حامل اللقب) مشواره في المسابقة بمواجهة اليمن، بينما تشهد المباراة الثانية مواجهة قوية تجمع السعودية مع البحرين.

ويخوض «أسود الرافدين» لقاء اليمن عند الساعة 18:25 مساءً على استاد جابر المبارك، إذ إن منتخب العراق مرشح بقوة لتحقيق الفوز وتكرار تفوقه على منافسه، بعدما شهدت النسخة الماضية فوزه بخمسة أهداف دون رد في دور المجموعات، قبل أن يواصل طريقه نحو الفوز باللقب.

ويتفوق المنتخب العراقي تاريخياً على نظيره اليمني، إذ التقيا 11 مرة، حقق خلالها «أسود الرافدين» الفوز في تسع مباريات، وانتهت مواجهتان بالتعادل.

من جهته، يبحث منتخب اليمن عن تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس الخليج، حيث خاض 33 مباراة، تعادل في ست، وتلقى الخسارة في 27 مباراة.

في المقابل، يلتقي منتخبا السعودية والبحرين في مواجهة قوية الساعة 21:30 مساء على استاد جابر الأحمد الدولي، في مباراة تحمل «الصبغة المونديالية»، إذ يلعبان في المجموعة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان منتخب البحرين قد فرض نتيجة التعادل على صاحب الأرض (الأخضر) من دون أهداف، ويتنافسان بقوة على التأهل مباشرة إلى المونديال، بينما يتجدد الصراع بينهما في «خليجي 26» اليوم.

ويدخل منتخب السعودية البطولة بهدف إعادة ترتيب أوراقه، بعدما أجرى تعديلاً جذرياً بإقالة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، وتعيين المدرب السابق، الفرنسي هيرفي رينارد.

ويأمل «الأخضر» أن يفتتح مشواره في البطولة بتحقيق الفوز لبدء رحلة تحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالكأس في أعوام 1994 و2002 و2003.

أما منتخب البحرين فيخوض اللقاء بطموحات كبيرة، حيث يسعى إلى تكرار أفضل إنجاز له، عندما حقق اللقب في نسخة 2019، بفوزه على السعودية في النهائي بهدف دون رد، إذ يراهن على الاستقرار الفني الذي يعيشه بقيادة المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش، الذي حقق نتائج جيدة مع الفريق في تصفيات المونديال.