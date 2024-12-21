دورة الألعاب الجامعية الأولى تعلن موعد استئناف الفعاليات الرياضية

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الجامعية التي تنظمها شركة أبوظبي للترفيه (ADEC) بالتعاون مع وزارة الرياضة واتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بمشاركة 1585 رياضياً، عن 13 يناير المقبل موعداً لاستئناف الفعاليات التي كانت قد توقفت بسبب الإجازة الشتوية.

وتتوزع منافسات الدورة على ثلاث مناطق رئيسية – الغربية والوسطى والشرقية وتشمل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة، وتختتم في مارس المقبل.

وقالت اللجنة المنظمة للحدث في بيان صحافي: "تمثل دورة الألعاب الجامعية خطوة جديدة في مجال الرياضة الجامعية وتتوافق مع استراتيجية الإمارات الوطنية للرياضة 2031، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة المجتمع في الرياضة، وتطوير منصات المنافسات الرياضية، وتحسين أداء الرياضيين المحترفين، مع تحقيق توازن بين الرياضة والثقافة والتعليم. كما تركز على نشر أخلاقيات الرياضة والحوكمة الجيدة، واكتشاف المواهب في وقت مبكر، وفتح مسارات تمكنهم من التفوق في المجال الرياضي".

من جهتها، قالت المدير العام لشركة أبوظبي للترفيه (ADEC) نورة الحمادي: "هذه المبادرة تتعدى كونها بطولة رياضية؛ فهي بمثابة احتفال بقدرات الشباب ودليل على مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية. نحن نفخر بتقديم الدعم للرياضيين الشباب لتحقيق أقصى إمكاناتهم، مع التأكيد على أن هذا الحدث سيترك إرثاً مستداماً للأجيال المقبلة".