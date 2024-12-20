خسارة دبا والظفرة تعزز صدارة العربي لدوري الدرجة الأولى

واصل فريق العربي صدارته لترتيب فرق دوري الدرجة الأولى برصيد 22 نقطة مستفيدا من فوز الفجيرة على مضيفه دبا (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الثالثة، وسجل هدفي الفجيرة عبدالرحمن جمعة (13) والغاني باسط سيدو (90+7) وسجل لدبا البرازيلي لويس فيليب (64)، وتجمد رصيد دبا عند 19 نقطة في المركز الثالث، مقابل 14 للفجيرة في المركز الرابع.

كما استفاد المتصدر العربي من فوز حتا على ضيفه الظفرة بهدف نظيف سجله باتريك روبسون (72) ليتجمد رصيد الظفرة عند النقطة 20 ويصعد حتا للمركز السابع برصيد 12 نقطة.

وتعد خسارة الظفرة هي الاولى له في الموسم الحالي بعد ستة انتصارات وتعادلين، بينما هي الخسارة الثانية لفريق دبا بعد ستة انتصارات وتعادل وحيد.