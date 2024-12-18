منتخب الإمارات لبناء الأجسام يحصد 11 ميدالية في كأس العالم باليابان

حصد منتخب الإمارات لبناء الأجسام، 11 ميدالية متنوعة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، وينظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

وتنوعت محصلة منتخب الإمارات ما بين 4 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، و6 ميداليات برونزية.

وفاز بالميداليات الذهبية كل من مروان سليمان، وعدنان الخيال، في فئة "ماستر كلاسيك فيزيك"، وخالد المطوع، في فئة "كلاسيك فيزيك"، ومشاري أحمد جمعة دار، في فئة "ماستر كلاسيك بناء الأجسام"، كما أحرز اللاعب مشاري أحمد جمعة دار، أيضًا الميدالية الفضية في منافسات "كلاسيك بناء الأجسام".

ونال الميداليات البرونزية كل من أحمد التميمي، وعلي ضاوي، وعبدالرحمن الخاطري، ومايد رحماني، في منافسات الـ"فيزيك" بمختلف الأطوال، بينما حصد اللاعب أحمد المعلا، ميداليتين برونزيتين في فئتي "ماستر كلاسيك بناء الأجسام" و"كلاسيك بناء الأجسام".

وأكد أحمد جوهر، رئيس بعثة المنتخب الوطني وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن دعم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أسهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج المشرفة في بطولة من أقوى بطولات بناء الأجسام العالمية، التي يشارك فيها لاعبون مميزون من دول مختلفة.