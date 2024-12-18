«الشراعية 22 قدماً» تبحر أمام شواطئ جميرا الجمعة

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2024-2025)، بعد غدٍ، أمام شواطئ جميرا.

ويُعد السباق المرتقب مسك ختام فعاليات النادي في عام 2024، الذي شهد العديد من السباقات والبطولات التي تنوّعت بين العالمية والدولية والإقليمية والمحلية، ومن أبرزها سباقات السفن والقوارب المحلية التراثية.

من جانبه، أكد مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد سيف المري، أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جاهز لتنظيم السباق المرتقب، مشيراً إلى أن النشرة البحرية تبشر بحالة مستقرة في شواطئ دبي، ما يزيد من فرص المنافسة القوية بين النواخذة والبحارة الشباب والناشئين.

وذكر في بيان صحافي أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تواصل مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، من أجل التجهيز والاستعداد والتحضير لإنجاح الجولة المرتقبة التي تمثل آخر محطات هذه الفئة في الموسم الحالي الذي يتضمن جولتين.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم، في شهر سبتمبر الماضي، منافسات سباق الجولة الأولى كحدث افتتاحي للموسم الرياضي البحري 2024-2025، وجمع حينها 50 قارباً تنافست على لقبي فئتي الشباب والناشئين.

وشهد سباق الجولة الأولى فوز القارب «حشيم 81» التابع لشركة الفتان لصناعة السفن وبقيادة النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بلقب فئة الشباب تحت 21 سنة، بينما ظفر بلقب فئة الناشئين تحت 16 سنة القارب «سراب 67» لمالكه محمد سلطان المرزوقي، وبقيادة النوخذة سلطان محمد سلطان.