دخل الموهبة الشابة الأميركي ديشاوندوي واشنطن المنضم حديثاً إلى فريق شباب الأهلي، تاريخ الدوري الإماراتي لكرة السلة، بعدما بات أصغر محترف أجنبي يلتحق بأحد أندية الدولة بعمر 23 عاماً.

وقال واشنطن الذي تألق في دوري الجامعات الأميركي، والقادم من دوري السلة المكسيكي، إنه لم يتردد في قبول عرض شباب الأهلي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «تشجيع مسؤولي فريق (هالو روبيوس) المكسيكي كان وراء عدم ترددي في قبول عرض شباب الأهلي، في ظل المستويات الطيبة التي يقدمها (فرسان السلة)، خصوصاً في المشاركات الخارجية، ومنها بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا في يوليو الماضي».

وأوضح أن «مستويات الدوري في مناطق غرب آسيا لا تشجع اللاعبين المحترفين عموماً على القدوم والاحتراف في سن مبكرة، إلا أن نظرة سريعة على قوة الأسماء التي تضمها دوريات المنطقة، كانت كفيلة بمنحي الحافز لقبول العرض، والسعي إلى خوضي تحدٍ جديد خصوصاً في دوري (سوبر غرب آسيا) الذي يوجد فيه نجوم سبق أن تألقوا في دوري السلة الأميركي (إن بي إيه)، مثل الأميركي جاكار سامبسون النجم السابق لأندية فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، وشيكاغو بولز، وإنديانا بيسرز».

من جهته، قال المدرب المساعد في فريق السلة لنادي شباب الأهلي، سعيد عتيق: «تحرص إدارة النادي على توفير كل سبل الدعم لفريق السلة الملقب بـ(فريق البطولات)، سواء في تبنيها المواهب الشابة أو على صعيد التعاقدات مع خيرة المحترفين الأجانب، لتواصل إدارة النادي النهج ذاته بالتعاقد مع واشنطن أحد المواهب الشابة التي احترفت خارجياً في سن مبكرة، بعد تألقه في دوري الجامعات الأميركي».

وتابع: «بات واشنطن أصغر محترف أجنبي في تاريخ دوري السلة، ليحل محل مواطنه كورتني فيلد الشهير بـ(سي) الذي انتقل إلى الدوري الإماراتي موسم 2007 عبر نادي الوصل بعمر 27 عاماً».

يذكر أن واشنطن حقق على مدار 24 مباراة خاضها في موسمه الأخير، معدل نجاح في الرميات الثنائية بلغ 47.99%، إلى جانب نسب نجاح في الرميات الثلاثية بلغت 35.7%، وإجمالي معدل من النقاط في المباراة الواحدة يصل إلى 23.3 نقطة.