الصين تقيّد تصدير مواد تُستخدم في تصنيع المخدرات قبل زيارة شي إلى واشنطن

كشفت الصين الثلاثاء عن قيود على تصدير مواد كيميائية أولية يمكن استخدامها في تصنيع مخدرات، قبل أيام من اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وتدخل القواعد التي أعلنتها وزارة التجارة الصينية في بيان حيز التنفيذ فورا.

وتشمل القيود نوعين من المواد سيخضع تصديرهما إلى الولايات المتحدة أو المكسيك أو كندا من الآن فصاعدا لطلبات ترخيص، بحسب البيان.

وتعد الصين المصدر الرئيسي للمواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، وهي مادة أفيونية شديدة الفعالية تقف وراء أزمة مخدرات مدمرة في الولايات المتحدة.

وتسببت شحنات هذه المواد من الصين مرارا في توتر العلاقات بين واشنطن وبكين التي تؤكد أنها تتصدى بشدة لتجارة المخدرات.

وفي مايو، فرضت الصين قيودا على تصدير مجموعة أخرى من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات، بعد وقت قصير من زيارة أجراها ترامب إلى بكين وشملت محادثات مع شي.

وستحظى زيارة شي إلى واشنطن هذا الأسبوع بمتابعة وثيقة، إذ من المتوقع أن يبحث مع ترامب قضايا رئيسة تشمل التجارة والذكاء الاصطناعي والحرب الأميركية مع إيران.

وكان ترامب فرض العام الماضي رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية ردا على دور البلاد في أزمة الفنتانيل، لكن المحكمة العليا الأميركية أبطلت هذه الرسوم في فبراير.