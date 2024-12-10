البريطانية جودي بطلة «تحدي الحبتور للتنس»

ظفرت البريطانية جودي باريتش بلقب النسخة الـ27 من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، بفوزها على الروسية بولينا كودرينانوفا بمجموعتين دون رد، فيما تُوج الثنائي المكون من التشيكية أنستازيا ديتويك، والروسية أنستازيا تيخونوفا ببطولة الزوجي.

وقال رجل الأعمال خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، في تصريحات صحافية بعد تتويج الفائزات: «هدفنا الإسهام في دعم الرياضة في دبي، باستقطاب أكبر وأهم الفعاليات والبطولات العالمية، ودعم الحركة السياحية في (دانة الدنيا)».