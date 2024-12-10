إيغور يحقق الثنائية.. ويتوعد الأهلي المصري

واصل نجم شباب الأهلي السابق، إيغور جيسوس تألقه، بعدما حصد ثاني ألقابه مع بوتافوغو الذي حقق لقب الدوري البرازيلي، بتغلبه في الجولة الـ38 على ساوباولو بهدفين مقابل هدف، لينال الفريق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وحصد إيغور جيسوس ثمار قراره المفاجئ بالرحيل عن شباب الأهلي عقب نهاية الموسم الماضي، حيث حقق في ستة أشهر إنجازات تاريخية، أبرزها الانضمام للمرة الأولى إلى قائمة منتخب البرازيل، كما أحرز أول هدف دولي له مع «السيليساو»، بينما فاز بالثنائية مع بوتافوغو الذي حقق لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على أتلتيكو مينيرو في النهائي (3-1)، ثم انتزع لقب الدوري البرازيلي للمرة الثالثة في تاريخه.

وسيكون بطل الدوري البرازيلي على موعد مع المنافسة على تحقيق لقب ثالث خلال الشهر الجاري عندما يشارك في كأس القارات للأندية (فيفا إنتركونتيننتال) في قطر.

وسيلعب بوتافوغو ضد باتشوكا المكسيكي غداً في الدوحة على كأس ديربي الأميركتين، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الأهلي المصري في الدور قبل النهائي على كأس التحدي، بينما ينتظر ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الفائز من هذه المواجهات في المباراة النهائية لكأس القارات يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل.

وأسهم تألق إيغور جيسوس مع بوتافوغو في أن يصبح مطلوباً بشدة للانتقال للعب في الدوريات الأوروبية، حيث قالت صحيفة «غلوبو» البرازيلية، إن لاعب شباب الأهلي السابق مطلوب للانضمام إلى وست هام الإنجليزي مقابل 225 مليون ريال برازيلي (30 مليون جنيه إسترليني)، لافتة إلى أن النادي البرازيلي رفض العرض وأبدى تمسكه باستمرار اللاعب الشاب في صفوفه، خصوصاً أن الفريق سيخوض كأس العالم للأندية 2025 في يونيو المقبل، إذ يلعب الفريق في المجموعة الثانية التي تضم باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأميركي.