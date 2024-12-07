الحزامي: بحيرة الرياضات المائية في كلباء "إضافة مهمة ونقلة كبيرة"

قال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيه سموه بإنشاء بحيرة لممارسة الرياضات البحرية في مدينة كلباء، تعتبر إضافة مهمة ومميزة وستتكفل بنقلة كبيرة على صعيد ممارسة الرياضات البحرية في درة الساحل الشرقي التي أصبحت تتمتع ببنية تحتية ممتازة وإمكانات رياضية متفوقة.

وأضاف أن البحيرة التي سيتم إنشاؤها ستعزز الواجهة البحرية لكلباء وتفتح لها الباب لتنظيم واستضافة العديد من البطولات التي يهواها الشباب كالدراجات المائية والزوارق السريعة ، مؤكداً أن الرؤية البعيدة لسموه تكفل للرياضيين في الشارقة كل ما يطمحون اليه في ممارسة هواياتهم والتميز فيها.

من جهته، تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية خالد جاسم المدفع بوافر الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكدا أن البحيرة ستصنع رافدا رياضيا جديدا على الساحل الشرقي، وستحقق لكلباء مزيداً من الرواج السياحي لأن الرياضات البحرية لها جمهورها وتجذب الشباب في مختلف دول العالم.

وأضاف أن هذه المكرمة الجديدة من صاحب السمو حاكم الشارقة، راعي الرياضة والرياضيين تعتبر أقوى دافع لبذل قصارى الجهود في قطاع الرياضات البحرية من أجل ترجمة هذا الإهتمام إلى نتائج وإنجازات بإسم الإمارة.