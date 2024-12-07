المطوع.. العمل في مطارات دبي قاده لمونديال بناء الأجسام

رشحت لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، لاعب المنتخب خالد محمد المطوع، للمشاركة في كأس العالم المقررة في اليابان منتصف ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة أبطال العالم، وذلك بعد إنجازاته في منافسات الكلاسيك بناء الأجسام، والكلاسيك فيزيك للطول 180 سنتيمتراً فما فوق. كما بات المطوع أول لاعب مواطن يفوز بلقبين لبطل الأبطال، ويحصل على ميداليتين ذهبيتين في يوم واحد خلال البطولة الخليجية التي أقيمت في مدينة الدمام السعودية في نوفمبر الماضي.

وقال خالد المطوع (39 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»، إنه بدأ حياته الرياضية لاعباً للكرة الطائرة في نادي النصر، وتم ضمه لمنتخب الشباب 2002، لكنه توقف عن ممارسة هذه الرياضة بعد انتقاله للعمل في مطارات دبي في مهام ميدانية تحتاج إلى القوة البدنية، لذلك توجّه لممارسة رياضة رفع الأثقال لتقوية عضلاته، حتى يتمكن من أداء عمله بشكل جيد.

وأضاف: «تدريجياً لاحظت تحسن قدراتي البدنية، ما شجعني على ممارسة رياضة بناء الأجسام التي جاءت بالصدفة وساعدني الفوز بالبطولات على الاستمرار بقوة، ومنها فضية بطولة الإمارات في 2015، وفضية وبرونزية بطولة دبي كلاسيك في 2018 وهما من الميداليات المهمة في حياتي الرياضية، إضافة إلى إنجازات خليجية وميداليات عديدة سابقة».

وعبر المطوع عن سعادته بممارسة رياضة تنافسية صعبة هي بناء الأجسام، على الرغم من أنه بدأ ممارستها قبل تسع سنوات في عمر 30 عاماً، مشيراً إلى أن الصعوبة كانت في نظام العمل بالمناوبة، واضطراره للعمل ليلاً والتدرب نهاراً، لكنه نجح في تحقيق إنجاز يفتخر به كإماراتي.

وأكد المطوع أنه خاض منافسات صعبة في البطولة الخليجية، لكنه كان على قدر المسؤولية، ما قاده للفوز التاريخي ومواصلة استعداداته للسفر مع المنتخب الوطني إلى اليابان للمنافسة على أفضل ألقاب كأس العالم، وأن الطموح هو المركز الأول.

وتحدّث المطوع عن نادي النصر الذي يعشقه منذ نعومة أظافره، وقال: «حب نادي النصر يسري في دمي، وأحرص على متابعته ودعمه وتشجيعه»، مشيراً إلى أن الفترة الصعبة التي عاشها نادي النصر انتهت وهو في طريقه لبناء فريق قوي، ولا يستبعد أن يحقق إحدى بطولات الموسم الحالي، وأنه خلال السنوات الثلاث المقبلة سيفوز بدرع الدوري.