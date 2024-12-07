بث «كأس سوبر إعمار» في ريل سينما دبي مول

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية بث مباراة كأس سوبر (إعمار) التي تجمع فريقي الوصل وشباب الأهلي في 13 ديسمبر الجاري، حصرياً في ريل سينما في دبي مول لأول مرة في تاريخ مباريات المحترفين.

ووفق بيان من الرابطة سيتم تخصيص 200 مقعد في إحدى قاعات ريل سينما دبي مول، لجمهور الفريقين بتجربة فريدة من نوعها.

وقالت الرابطة إن هذه المبادرة تأتي ضمن الحملة الترويجية التي تطلقها لكأس سوبر إعمار لموسم 2024-2025، حيث تحرص الرابطة على توفير تجربة مفعمة بالأجواء الحماسية للمشجعين الذين لم يتمكنوا من مشاهدة المباراة من المدرجات.

يذكر أن الوصل يخوض كأس السوبر بصفته بطلاً للدوري 2023-2024 وكأس رئيس الدولة، أمام شباب الأهلي يشارك بصفته وصيفاً للدوري، بينما سيكون استاد آل مكتوم بدبي مسرحاً للمواجهة المرتقبة. وتُعد المباراة النسخة الـ17 من بطولات كأس السوبر في عصر الاحتراف. وإضافة إلى مباراة السوبر، يستعد فريقا الوصل وشباب الأهلي لتكرار اللقاء مرة أخرى هذا الشهر وتحديداً في 17 الجاري ضمن الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين التي يترقبها الجمهور، لأهميتها في تحديد شكل المنافسة وعراقة الفريقين.