30 مشاركاً في بطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين

تنطلق النسخة السادسة من منافسات بطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين للرجال والسيدات في 14 الجاري في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية (الواكو برو)، بمشاركة 30 مقاتلاً يمثلون 24 دولة أبرزها: الإمارات، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، اليابان، الصين، البرازيل، إيطاليا، صربيا، هولندا، رومانيا، أوزبكستان، المغرب، العراق، لبنان.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة محترفي العالم في مختلف الفئات والأوزان، يخوضون 15 نزالاً، إذ يجمع النزال الرئيس على لقب حزام العالم في فئة (السوبر ميدل ويت) البطلين الصربي نيكولا تودوروفيتش، والإسباني غوردي ريكيخو كورونادو، كما تضم قائمة المواجهات نزالاً عالميا مرتقباً لنجم المنتخب الوطني محمد تويزي مع البرتغالي ريكاردو هيلاريو على لقب حزام (الإنتركونتينتال) في فئة (فلاي ويت).