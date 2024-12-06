«جائزة الشارقة الكبرى» ختام موسم مونديال الزوارق السريعة

ينطلق على بحيرة خالد، اليوم، «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية»، الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ويتضمن سباق «جائزة الشارقة الكبرى» الجولة الختامية في موسم بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، في نسختها الـ23، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمشاركة 19 متسابقاً من ألمع نجوم العالم.

وكشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال المؤتمر صحافي، أمس، في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، عن تفاصيل الفعاليات، بحضور رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، حميد الكندي، والمروِّج العالمي لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا1)، نیكولا دي سان جرمانو.