«بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ12 من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» التي تُقام بدعم من مجلس دبي الرياضي في نخلة جميرا وحي دبي للتصميم، وتختتم في استاد سوق دبي الحرة للتنس يوم 10 ديسمبر الجاري، ويشارك فيها نخبة من أقوى المحترفين العالميين من الرجال والسيدات.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وحضره مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، وتحدث فيه مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي علي عمر البلوشي، ومدير البطولة سعود الشامسي.

وقال علي عمر: «شهدت البطولة تطوراً كبيراً وملحوظاً على مدار الأعوام السابقة حتى أصبحت من أكبر البطولات على مستوى العالم، ويشارك فيها نخبة من أبرز الرياضيين المصنفين الأوائل في العالم من الرجال والسيدات، ونجاحها المتواصل أسهم في استحداث فئات جديدة، كما أن مشاركة رياضيين إماراتيين ضمن فرق محلية تعطي البطولة زخماً أكثر».

وكشف سعود الشامسي أن البطولة هذا العام تشهد مشاركة 108 رياضيين، بينهم 60 محترفاً من الرجال والنساء يشاركون في البطولة الدولية، و48 رياضياً من ست دول خليجية يشاركون في البطولة الخليجية، وقال إن «مشاركة نخبة الرياضيين من أعلى المستويات في العالم في البطولة تعزز مكانة دبي عاصمة عالمية للياقة البدنية، حيث يشارك رياضيون من 24 دولة، بينهم أبطال أستراليا ونيوزيلندا، والبرازيل، وروسيا، والولايات المتحدة وكندا، والمغرب، ومن جميع أنحاء أوروبا».

وتتضمن البطولة الدولية مشاركة 30 من الرجال و30 من السيدات، يتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.6 مليون درهم.

وتشهد البطولة هذا العام عودة البطلة المدافعة عن اللقب مرتين، البولندية كارين فري، التي تسعى لدخول التاريخ كأول رياضية تفوز باللقب ثلاث مرات متتالية.

وعلى صعيد الرجال، يدخل كل من لوكا دوكيتش بطل بولندا وموريتز فيبيج المنافسة كأبرز المرشحين للفوز بلقب هذا العام، حيث يسعى كل منهما لتحقيق أول لقب لهما في بطولة دبي للياقة، إضافة إلى مشاركة الأبطال من الرجال والسيدات من ألمانيا، ونيوزيلندا وإيطاليا.

وتشهد بطولة هذا العام تنظيم بطولة الخليج للياقة، بمشاركة ستة فرق، هي: الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، قطر وعمان.

ويتألف كل فريق من ثمانية من أفضل الرياضيين في بلدهم، الذين سيواجهون بعضهم بعضاً في سلسلة من المنافسات التي تهدف إلى تتويج الفريق الأكثر لياقة في الخليج.

. يشارك 108 رياضيين، بينهم 60 محترفاً من الرجال والنساء في البطولة الدولية.