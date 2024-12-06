الوحدة يراقب لاعباً أرجنتينياً بعمر 22 عاماً   

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، أن نادي الوحدة الإماراتي يسعى للتعاقد مع اللاعب رودريغو أتينسيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة «لوكو إكسل روجو» إن لاعب سنترال كوردوبا الأرجنتيني يحظى بمراقبة كبيرة من جانب نادي الوحدة خلال الفترة الماضية، تمهيداً للتعاقد معه في يناير المقبل.

وأوضحت: «تابع مندوب من نادي الوحدة اللاعب الأرجنتيني الشاب خلال الأسبوع الماضي، بعدما تألق بشكل كبير مع كوردوبا، حيث يلعب معاراً من إندبيندينتي حتى نهاية الشهر الجاري».

وأشارت إلى أن «العنابي» سيواصل متابعة اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في المباراة التي سيخوضها الأحد المقبل، وذلك قبل الدخول في مفاوضات مع ناديه حول قيمة إتمام الصفقة.

وأكدت أن رودريغو أتينسيو أبدى رغبته في أكثر من مرة في العودة إلى إندبيندينتي، ولكن دخول الوحدة طرفاً قد يغير وجهته وتتم إعارته مجدداً أو انتقاله بشكل نهائي إلى دوري أدنوك للمحترفين.

ويشغل اللاعب الأرجنتيني مركز الجناح الأيمن، وتبلغ قيمته السوقية 1.8 مليون يورو، حيث شارك مع سنترال كوردوبا في 43 مباراة، وأحرز ثمانية أهداف ولعب أربع تمريرات حاسمة، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق في يناير من العام الجاري.

من جهة أخرى، واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة تدريباته في ملعبه بمنطقة الشهامة في أبوظبي، حيث يستعد الفريق لمواجهة العروبة، غداً، في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل نهيان.

وخاض «العنابي» مواجهة ودية، يوم الجمعة الماضي، خلال فترة توقف الدوري بسبب خوض أندية العين والوصل وشباب الأهلي والشارقة جولتين في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، إذ فاز على بني ياس بهدف دون رد أحرزه الإيراني أحمد نورالله.

ويدخل «العنابي» مباراة العروبة بهدف العودة إلى الانتصارات، بعدما كان قد تعادل في الجولتين السابعة والثامنة مع كل من النصر والوصل، ليخسر الفريق أربع نقاط كانت كفيلة باقترابه من المنافسة على صدارة لائحة الترتيب، إذ يمتلك الوحدة في رصيده 15 نقطة في المركز الرابع.